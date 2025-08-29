MS 2025.231

Mặc dù đã được các bác sĩ kịp thời phẫu thuật lấy máu tụ trong não, nhưng tính mạng anh Lành Văn Liên (SN 1991) vẫn hết sức nguy kịch. Ngoài hành lang Khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Việt Đức, vợ anh là chị Lò Thị Ương (SN 1994) hết đứng lại ngồi, chỉ cầu mong một phép màu đến với gia đình.

Đang là trụ cột gia đình, anh Lành Văn Liên bỗng dưng bị xuất huyết não, sự sống đang rất mong manh.

Chị Ương vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi mới mấy ngày trước khi đổ bệnh, anh Liên còn khỏe mạnh, chăm chỉ đi làm thuê để nuôi gia đình. Không ngờ, vào một buổi sáng đầu tháng 8, sau nhiều ngày đau đầu âm ỉ, anh Liên bất ngờ gục ngã.

Sau khi được cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán anh Liên bị xuất huyết hạch nền trái, máu tụ chèn ép não thất, đường giữa lệch phải – căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy, anh được chuyển gấp về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), nơi các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu để giữ lại sự sống cho anh.

Đến nay, dù đã qua được “cửa tử”, anh Liên vẫn đang hôn mê sâu, phải thở máy. Bác sĩ cho biết anh cần điều trị lâu dài với chi phí rất tốn kém.

Bệnh tình nặng khiến di chứng để lại rất phức tạp, anh Liên còn phải điều trị lâu dài.

“Nhà có tới 7 nhân khẩu, ngoài bố mẹ già yếu và 2 con nhỏ, chúng tôi còn nuôi em trai của anh Liên đang đi học. Đang là chỗ dựa của cả gia đình, bỗng dưng anh ấy nằm một chỗ chưa biết ra sao. Mỗi lần gọi điện thoại về, các con đều hỏi bố đâu, tôi chỉ biết bật khóc”, chị Ương trải lòng.

Từ ngày chồng lâm bệnh, mọi chi phí đều phải vay mượn, bởi gia cảnh nghèo khó, trong nhà ngoài ít thóc ngô thì chẳng có đồng tiền tích lũy nào.

Gia đình anh Liên là người dân tộc Thái, thuộc diện hộ nghèo ở bản Mường 1, xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên. Ngoài nương rẫy, vợ chồng anh phải đi làm thuê, làm mướn mới đủ chi tiêu sinh hoạt cho 7 nhân khẩu.

Để chi trả viện phí ban đầu, gia đình chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới gom góp được 50 triệu đồng. Nhưng bác sĩ cho biết, anh Liên còn phải điều trị lâu dài, sắp tới sẽ phải lọc máu và dùng thêm nhiều loại thuốc, ít nhất cần thêm 50 triệu đồng nữa.

“Có chỗ nào vay được tôi cũng đã gõ cửa hết rồi, giờ thật sự không biết xoay xở ở đâu nữa”, chị Ương buồn rầu nói.

Hai đứa con thơ của anh Liên ở nhà ngày đêm ngóng tin bố

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Lành Văn Liên (34 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp, bị xuất huyết não và phải phẫu thuật lấy máu tụ. Hiện bệnh nhân vẫn còn di chứng nặng, cần điều trị lâu dài, tốn kém, trong khi gia đình hết sức khó khăn.