MS 2025.228

Vì mắc bệnh tan máu bẩm sinh và gia đình quá nghèo, cậu bé Vì Văn Tiệp (SN 2010, dân tộc Thái, ở bản Niên, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) không được thăm khám, điều trị sớm, đến nay phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Nguy hiểm hơn là bệnh của Tiệp ngày càng trở nặng, ảnh hưởng đến tính mạng.

Mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ khiến cơ thể Tiệp suy kiệt, bệnh tình ngày càng nặng.

Ông Vì Văn Luyến (bố của Tiệp) nghẹn ngào kể: “Lúc đó, thấy con xanh xao, gầy gò nhưng do hiểu biết hạn chế, chúng tôi nghĩ vì gia cảnh khó khăn, không đủ điều kiện chăm sóc, bồi dưỡng nên con bị suy dinh dưỡng. Do đó, suốt những năm tháng tuổi thơ, con lớn lên cùng bệnh tật mà không ai hay biết”.

Ông Luyến kể, đến năm Tiệp 10 tuổi, khi thấy cơ thể con ngày càng ốm yếu, bụng chướng to, không lớn được, gia đình mới đưa em xuống bệnh viện tỉnh thăm khám. Lúc này, bác sĩ mới chẩn đoán Tiệp mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) từ nhỏ và cho chuyển xuống bệnh viện tuyến Trung ương điều trị một thời gian. Sau đó, em phải duy trì sức khỏe bằng cách truyền máu định kỳ tại bệnh viện tỉnh suốt thời gian dài.

Đến tháng 5/2025, tình trạng của Tiệp xấu đi, bác sĩ cho biết, lách đã to độ 4 và chuyển em đến Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ buộc phải mổ cắt lách khẩn cấp. Sau ca mổ, sức khỏe của Tiệp có khá hơn đôi chút, nhưng diễn biến bệnh vẫn rất phức tạp.

Điều đáng lo là chi phí điều trị ngày một tăng, trong khi gia đình nghèo khó, chỉ trông vào nương rẫy với lúa, ngô, khoai, sắn nên không đủ khả năng lo viện phí. Ngoài Tiệp, gia đình còn phải chăm sóc thêm một người em trai bị tàn tật từ nhỏ. Để có tiền chạy chữa cho Tiệp, anh trai đã phải nghỉ học đi làm phụ giúp bố mẹ, nhưng thu nhập chẳng thấm vào đâu.

Con bệnh nặng, bố mẹ nghèo khó vay ngân hàng cho con chữa bệnh.

Bao năm chạy chữa khiến gia đình anh Luyến lâm cảnh nợ nần chồng chất. Chưa đến mùa đã phải gán lúa non, vay mượn khắp nơi. Hiện tại, anh Luyến đã vay ngân hàng 20 triệu đồng, vay bên ngoài lãi cao 10 triệu đồng, chưa kể các khoản vay từ anh em, họ hàng. Những ngày theo con vào viện, để tiết kiệm, anh phải xin cơm từ thiện cho qua bữa, dành tiền lo thuốc men cho con.

Anh Luyến nghẹn ngào: “Vì nghèo quá nên chúng tôi không cho con đi khám từ nhỏ, đến giờ bệnh đã nặng, vừa khó chữa vừa quá tốn kém. Số tiền vay mượn cũng đã cạn sạch, trong khi bác sĩ nói con còn phải nằm viện lâu dài. Mỗi lần bệnh viện gọi đóng thêm viện phí, tôi chẳng biết phải xoay sở thế nào. Gia đình vẫn cố gắng giữ mạng sống cho con nhưng giờ cũng hết cách rồi”.

Mắc bệnh nặng, gia đình lại khó khăn không còn khả năng xoay xở. Lúc này, em Vì Văn Tiệp rất cần được cộng đồng giúp đỡ.

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Vì Văn Tiệp (15 tuổi) mắc bệnh tan máu bẩm sinh, đã phẫu thuật cắt lách. Hiện sau phẫu thuật, cơ thể suy kiệt, khung xương sọ biến dạng, bụng chướng to. Đây là bệnh hiểm nghèo, việc điều trị vô cùng tốn kém, trong khi gia đình thuộc diện hộ nghèo.