Vừa qua, Báo VietNamNet đã trao số tiền 84.348.170 đồng do bạn đọc ủng hộ tới anh Nông Cảnh Vệ (SN 1988, thôn Trung Tâm, xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai) – nhân vật trong bài viết: “Bị cụt hai chân, anh Nông Cảnh Vệ cần 30 triệu đồng để giành giật sự sống”

Bạn đọc giúp đỡ anh Nông Cảnh Vệ bị tai nạn cụt hai chân số tiền 84.348.170 đồng.

Vào khoảng giữa tháng 6/2025, khi đang trên đường đi làm ca đêm về nhà, anh gặp tai nạn giao thông khiến đôi chân bị cán nát.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ), do vết thương quá nặng, anh được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, nhận thấy tình trạng bệnh nhân trở nặng do sốc chấn thương nghiêm trọng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cả hai chân của anh Vệ để bảo toàn tính mạng.

Nằm điều trị dài ngày với chi phí tốn kém, chị Nông Thị Thắm (vợ anh) phải vay mượn khắp nơi để lo kinh phí. Trong lúc gia đình lâm vào cảnh khó khăn nhất, may mắn anh Vệ nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh. Đây là nguồn động viên quý báu để anh có thêm động lực tiếp tục chữa bệnh.

Chị Thắm cho biết, hiện anh Vệ đã xuất viện, về nhà tự chăm sóc và thăm khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Số tiền mọi người giúp đỡ được gia đình dùng để trang trải viện phí còn nợ, phần còn lại sẽ dành cho phục hồi sức khỏe, tiếp thêm động lực để anh Vệ chiến thắng bệnh tật.