MS 2025.230

Bố mất khi em mới 14 tuổi. Từ đó, cậu bé Phạm Trung Hiếu (SN 2002) trở thành điểm tựa duy nhất của mẹ – bà Nguyễn Thị Sen (SN 1969), người mắc bệnh tâm thần. Không có điều kiện học hành, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hiếu trở về quê xin làm công nhân gần nhà để tiện chăm sóc mẹ. Thế nhưng, bất ngờ Hiếu gặp tai nạn nghiêm trọng, khiến em rơi vào cảnh không còn chỗ dựa dẫm.

Bố mất sớm, mẹ bị tâm thần, em Phạm Trung Hiếu là trụ cột chính của gia đình lại bị tai nạn nặng, rất cần được giúp đỡ.

Từ ngày chồng mất, bà Sen rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Sau khi thăm khám, gia đình mới biết bà mắc bệnh tâm thần. Cũng từ đó, Hiếu gánh vác vai trò trụ cột chính trong gia đình.

Đến năm 2023, bệnh tình của bà Sen chuyển biến xấu: thường xuyên hoảng sợ, không làm chủ được bản thân. Đỉnh điểm, bà từng uống thuốc tự tử. May mắn được người thân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu nên giữ được tính mạng.

Hiếu có hai chị gái nhưng đều đã lấy chồng xa, không giúp đỡ được nhiều. Đầu năm 2025, sau khi xuất ngũ, Hiếu xin vào làm công nhân với mức lương 3–4 triệu đồng/tháng. Dù thu nhập ít ỏi, nhưng được ở gần nhà để tiện chăm sóc mẹ.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Hiếu bị chấn thương nặng cần phải điều trị phục hồi lâu dài, chi phí tốn kém.

Tuy nhiên, chưa làm được bao lâu thì tai nạn lại ập đến. Ngày 22/8, trên đường từ công ty trở về sau ca làm thêm, Hiếu bị một chiếc xe máy tông trúng, ngã xuống ruộng ven đường. Người dân kịp thời đưa em đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, bác sĩ cho biết Hiếu bị gãy hai đốt xương ống đồng chân trái, kèm nhiều vết chấn thương phần mềm ở tay và chân nên đã phải mổ cấp cứu.

Hiện tại, Hiếu đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe rất yếu, vết thương cần thời gian dài điều trị mới hồi phục. Điều này khiến gia đình thêm khó khăn vì chi phí điều trị quá lớn, trong khi không còn chỗ dựa nào khác.

Riêng ca mổ và chi phí ban đầu đã vượt 15 triệu đồng. Khoản tiền này, hai chị gái cùng họ hàng vay mượn mới đủ lo cho Hiếu. Còn chặng đường điều trị sắp tới, gia đình chưa biết xoay xở thế nào.

Chị Lan, chị gái của Hiếu, nghẹn ngào: “Hiếu là chỗ dựa duy nhất của mẹ tôi. Những ngày em nằm viện, chúng tôi phải nhờ họ hàng thay nhau chăm sóc mẹ vì sợ bà lại nghĩ quẩn như lần trước. Giờ chỉ mong em sớm bình phục để về với mẹ”.

Từ ngày bố mất, mẹ phát bệnh tâm thần, khi Hiếu gặp tai nạn lại rơi vào cảnh không còn chỗ dựa dẫm, rất đáng thương.

Gia đình Hiếu lúc này tha thiết mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Mỗi sự hỗ trợ đều vô cùng quý giá, không chỉ giúp Hiếu có điều kiện chữa trị mà còn là nguồn động viên lớn lao để em thêm nghị lực đứng lên, tiếp tục sống, tiếp tục là điểm tựa cho người mẹ bất hạnh.

Ông Phạm Thanh Chương, Trưởng xóm Trừng Nguyên, xã Giao Hòa, cho biết: “Gia cảnh của cháu Hiếu rất éo le. Bố mất sớm, hai chị gái lấy chồng xa, mẹ lại mắc bệnh tâm thần. Giờ Hiếu gặp tai nạn, cháu thật sự rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua hoạn nạn”.