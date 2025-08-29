Mới đây, chị Hving Hờ Nghin (mẹ của Hờ Oan, ngụ Đắk Lắk) đã có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet tại TP.HCM để nhận số tiền trên – tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ em Hving Hờ Oan (12 tuổi), nhân vật trong bài viết: “Người mẹ Ê Đê bán cả nhà sàn không đủ tiền cứu con, cầu xin cộng đồng giúp đỡ”.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 85.372.054 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình em Hving Hờ Oan bị bệnh viêm tủy sống.

Một lần sau khi đi học về, Hờ Oan bất ngờ ngất xỉu, chị Nghin vội đưa con vào bệnh viện gần nhà kiểm tra. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán em mắc viêm tủy sống vùng cổ, gây rối loạn hệ thần kinh tự trị. Ngay sau đó, em được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để điều trị.

Sau nửa năm nhập viện, bệnh tình tiến triển xấu, viêm tủy sống lan rộng khiến Hờ Oan bị liệt tứ chi, sức khỏe suy kiệt từng ngày. Theo bác sĩ, nếu có đủ điều kiện, em sẽ được xét nghiệm để phẫu thuật tái tạo tủy sống – phương pháp tối ưu nhất hiện nay.

Tuy nhiên, với một gia đình dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, gánh nặng viện phí, thuốc men, chi phí ăn ở, đi lại khiến cha mẹ em rơi vào cảnh kiệt quệ. Bán đi căn nhà sàn duy nhất cũng không đủ để lo cho con.

Sau khi hoàn cảnh éo le của Hờ Oan được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được sự chung tay của nhiều bạn đọc, mạnh thường quân trong và ngoài nước, với tổng số tiền 85.372.054 đồng thông qua Báo. Ngoài ra, gia đình còn được hỗ trợ trực tiếp 30 triệu đồng.

Xúc động trước tấm lòng sẻ chia, chị Hờ Nghin bày tỏ: “Gia đình chúng tôi rất biết ơn và cảm kích trước sự giúp đỡ, động viên của quý bạn đọc, các mạnh thường quân. Nhờ có số tiền này, gia đình tôi bớt đi phần nào khó khăn, giúp con có cơ hội tiến hành ca phẫu thuật sắp tới”.