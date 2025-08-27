MS 2025.229

Gần một năm kể từ ngày phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực phải, chị Phan Thị Hòa (37 tuổi, trú tại xóm Liên Sơn, xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa nguôi những cơn đau. Nhiều tháng qua, do không có người trông con, mỗi lần vào viện điều trị, chị Hòa đều phải đưa theo hai con nhỏ để tiện chăm sóc.

Sau những đợt truyền hóa chất, tóc của chị Hòa đã rụng sạch.

Chị Hòa và chồng, anh Nguyễn Sỹ Châu (43 tuổi), từng là công nhân ở Bình Dương. Hai vợ chồng lấy nhau nhưng mãi không có con. Bao nhiêu tiền làm ra, họ đều dành dụm để điều trị hiếm muộn, thậm chí phải vay mượn thêm. Sau ba năm chạy chữa không kết quả, họ quyết định trở về quê với hy vọng thay đổi môi trường sống sẽ mang lại điều kỳ diệu.

May mắn thay, khi vừa ổn định cuộc sống tại quê nhà, chị Hòa mang thai bé Nguyễn Thị Thùy Linh (nay 7 tuổi) trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Có con, có hy vọng, vợ chồng chị càng nỗ lực làm ăn, mong trả bớt nợ nần. Niềm vui nhân đôi khi hai năm sau, chị sinh thêm bé Nguyễn Thị Bảo Anh.

Mỗi lần chị Hòa vào viện điều trị đều phải mang con gái theo để còn chăm sóc các con.

Thế nhưng, chỉ ba tháng sau khi sinh bé thứ hai, cơ thể chị Hòa bắt đầu suy nhược. Cân nặng giảm nhanh, người mệt mỏi, ngực xuất hiện hai khối u lớn gây đau nhức. Sau khi thăm khám, chị rơi vào tuyệt vọng khi biết mình mắc ung thư vú.

Bác sĩ khuyên nhập viện sớm để điều trị, nhưng vì con còn quá nhỏ, chị Hòa chần chừ, đợi đến khi bé Bảo Anh cứng cáp hơn. Một năm sau, khi bệnh đã bước sang giai đoạn muộn, chị mới bắt đầu điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Sau khi kết thúc những đợt truyền hóa chất, hiện tóc chị Hòa đã bắt đầu mọc lại nhưng bác sĩ cho biết, quá trình điều trị của chị còn kéo dài.

“Nghĩ đến bệnh tật, tôi như gục ngã. Tôi không sợ chết cho bản thân, chỉ sợ phải rời xa hai con quá sớm. Chúng còn quá nhỏ, tôi chưa thể bỏ lại chúng như vậy…”, chị Hòa nghẹn ngào.

Dù có bảo hiểm hộ nghèo, nhưng thuốc điều trị không được chi trả hoàn toàn. Mỗi đợt hóa trị, riêng tiền thuốc đã lên tới 32 triệu đồng, trong đó gia đình phải tự lo hơn một nửa. Sau 6 đợt truyền hóa chất, gánh nặng tài chính ngày càng chồng chất. Ngoài chi phí thuốc men còn có tiền ăn uống, đi lại, sinh hoạt…

Mặc dù có bảo hiểm hộ nghèo nhưng những đơn thuốc đắt đỏ vượt quá khả năng của gia đình chị.

Bố mẹ chồng tuổi cao sức yếu, bố ruột chị Hòa vừa mất vì ung thư thực quản cách đây nửa năm. Một mình anh Châu vừa đi làm thuê, vừa chăm con, không thể thường xuyên ở bên vợ. Vì thế, mỗi lần nhập viện, chị Hòa phải tự xoay xở, vừa chăm mình vừa chăm cả hai con nhỏ, nhờ thêm sự giúp đỡ của bệnh nhân cùng phòng và y, bác sĩ.

Để có tiền điều trị, chị Hòa đã bán hai con bò – tài sản quý giá nhất của gia đình. Chia sẻ khó khăn với chị, Hội Phụ nữ trong xóm góp sức tặng gia đình hai con lợn giống để tạo sinh kế. Nhưng bệnh tình ngày càng trở nặng, anh Châu chỉ còn biết cầm cự từng ngày.

“Trước đây, hai vợ chồng dồn hết tiền chữa hiếm muộn. Bây giờ lại trắng tay vì bệnh tật. Tổng số nợ gần 200 triệu đồng, tôi thực sự không biết xoay xở thế nào để giữ vợ lại bên các con. Tôi vừa sang Lào được ba hôm để làm thuê, mong sớm có chút tiền gửi về chữa bệnh cho vợ”, anh Châu chia sẻ.

Người phụ nữ òa khóc ở hành lang bệnh viện.

Gia đình cho biết, sau khi biết hoàn cảnh của chị, một số mạnh thường quân đã hỗ trợ một khoản để xoay xở chi phí những ngày nằm viện. Thế nhưng, gần một năm qua, chi phí điều trị tốn kém khiến số tiền hỗ trợ ấy cũng đã cạn kiệt.

Mỗi lần nhìn các con theo mẹ vào viện, chị Hòa thương các con vô cùng nhưng bất lực: “Trước đây, hai đứa theo bố để mẹ yên tâm điều trị. Giờ chồng đi làm xa, hai đứa nhỏ đành phải theo mẹ vào viện”, chị xót xa.

Lãnh đạo UBND xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên và cho biết chị Hòa đang mắc bệnh ung thư, cần kinh phí điều trị lâu dài. “Mong rằng các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để gia đình chị Hòa sớm vượt qua khó khăn do bệnh tật”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Phan Thị Hòa: xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0376.018.782 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.229 (chị Phan Thị Hòa) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội; hoặc 349 Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Điện thoại: 02439369898 - Tại Đà Nẵng: 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. - Tại TP Hồ Chí Minh: Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM. Điện thoại: 19001081