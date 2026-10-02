Đại diện Báo VietNamNet vừa tiếp tục trao thêm số tiền 315.147.351 đồng của bạn đọc hỗ trợ cô giáo mầm non Hoàng Thị Hiền (MS 2026.238), người bị xe tải cán phải cắt bỏ một chân khi lao ra đường cứu học sinh ở Nghệ An.

Báo VietNamNet đã phối hợp với UBND xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) trao đợt 2 số tiền 315.147.351 đồng tới gia đình chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành. Như vậy, tổng số tiền Báo VietNamNet đã trao tới gia đình cô Hiền là 967.427.587 triệu đồng.

Trước đó, đợt 1, lãnh đạo Báo VietNamnet và lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức đã đến khoa Phẫu thuật Chi dưới thăm, trao số tiền 652.280.227 đồng, tấm lòng của bạn đọc hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền, nhân vật trong bài viết: "Cứu học sinh chạy ra đường, cô giáo mầm non bị xe tải cán phải cắt bỏ một chân".

Báo VietNamNet phối hợp với xã Nghĩa Hành trao đợt 2 số tiền 315.147.351 đồng tới gia đình cô giáo Hiền

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, cô giáo Hiền bị xe tải cán dập nát hai chân khi chạy theo cản một học sinh lao ra đường. Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), tình trạng bệnh nhân chấn thương nặng hai chân và đã được chỉ định phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet và ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức đến động viên và trao đợt 1 số tiền 652.280.227 đồng tới cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Thạch Thảo

Sau khi hoàn cảnh của cô Hiền được đăng tải, ngoài số tiền 967.427.587 triệu đồng Báo VietNamNet đã trao, gia đình cô Hiền cho biết đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng nghiệp và các nhà hảo tâm.

Gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp, nhà hảo tâm; đồng thời xin được ngừng tiếp nhận hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet để nhường cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn khác đang cần giúp đỡ.

Thông tin từ gia đình cô giáo Hiền cho biết, sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, đến nay vết thương của cô Hiền đã tạm ổn định. Cô Hiền sẽ về điều trị tại bệnh viện ở Nghệ An để gia đình tiện chăm sóc và theo dõi.