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Chiều 10/9, căn nhà cấp 4 của gia đình cô Hoàng Thị Hiền - nữ giáo viên bị xe tải cán khi lao ra cứu học sinh, ở xóm Nghĩa Trung (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) không khí trầm lắng hơn thường ngày. Bên ngoài, trời mưa nặng hạt.

Vợ chồng anh Toàn chở theo con trai đến thăm hỏi, động viện gia đình cô Hiền.

Ông Hoàng Sỹ Quý (63 tuổi) vừa đón hai cháu ngoại, con của cô Hiền, sau giờ tan học. Đây vốn là công việc thường ngày của cô Hiền nhưng từ ngày cô nằm viện, ông Quý thay con gái chăm sóc các cháu.

Dưới bếp, bà Nguyễn Thị Mai (59 tuổi, mẹ của cô Hiền) lặng lẽ nhóm lửa nấu cơm. Thỉnh thoảng, bà lại ngước nhìn hai đứa trẻ.

Gần đó, vợ chồng anh Trịnh Trọng Toàn (42 tuổi, trú xóm Tân Lâm) đưa con trai T.T.H. (4 tuổi) đến thăm gia đình cô Hiền.

Vừa nhìn thấy bà Mai, chị Phạm Thị Vân, vợ anh Toàn, ôm chầm lấy người phụ nữ đang có con gái nằm viện rồi bật khóc. Những lời cảm ơn dường như nghẹn lại.

Cháu H. chính là cậu bé được cô Hiền lao ra cứu khỏi chiếc xe tải.

Chị Vân (bìa trái) bật khóc, gửi lời cảm ơn đến gia đình cô Hiền.

Anh Toàn cho biết, Khoảng 14h ngày 28/8, vợ chồng anh đi làm nên nói con gái 4 tuổi đi xe đạp chở H. đến điểm trường 2 Tân Lâm, Trường Mầm non Nghĩa Hành.

Khi chị gái vừa đi khỏi, H. bất ngờ chạy theo ra đường. Phát hiện cháu bé có nguy cơ gặp nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao tới ngăn lại.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi qua, cán vào chân cô giáo. Bị thương nặng, cô Hiền vẫn cố ôm lấy cháu bé, sau đó gắng gượng bò vào lề đường.

Khoảng 14h30 cùng ngày, anh Toàn nhận được điện thoại của người thân báo tin con trai gặp nạn tại cổng trường, cô giáo bị xe cán vào chân khi cứu cháu.

Vợ chồng anh vội vàng đến hiện trường. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là cô Hiền nằm bên đường, máu chảy nhiều.

Một người dân gần đó dùng ô tô đưa cô đến cơ sở y tế. Suốt quãng đường đất khoảng 12km, anh Toàn liên tục gọi: “Hiền ơi, em đừng ngủ, không được nhắm mắt”.

Ra đến đường mòn Hồ Chí Minh, cô Hiền được chuyển sang xe cấp cứu, đưa đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ rồi chuyển lên tuyến trên điều trị.

Với vợ chồng anh Toàn, cô Hoàng Thị Hiền như người mẹ thứ hai đã sinh ra H.

Trong khi đó, chị Vân đưa con trai đi thăm khám. May mắn, cháu H. chỉ bị xây xát ở đầu gối và hiện đã có thể đi lại.

Nhắc lại khoảnh khắc ấy, anh Toàn không giấu được xúc động. “Mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn của hai gia đình. Gia đình tôi thương cô và biết ơn cô đã xả thân cứu cháu. Cô Hiền như người mẹ thứ hai đã sinh ra cháu. Chúng tôi chỉ mong cô sớm bình phục”, anh Toàn nghẹn ngào.

“Mẹ chừng nào mới về với con?”

Sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc khoảng 2 năm trước, cô Hiền ly hôn, đưa hai con về sống cùng mẹ đẻ tại xã Nghĩa Hành.

Từ đó, người mẹ trẻ một mình chăm sóc, nuôi dưỡng hai con. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cô vẫn gắn bó với nghề giáo viên mầm non. Tai nạn bất ngờ khiến cuộc sống của ba mẹ con đảo lộn.

Bà Mai oà khóc khi nghĩ về con gái.

Ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, bà Mai kể mấy ngày qua, hai đứa trẻ liên tục hỏi mẹ. “Đứa con gái lớn cứ hỏi: ‘Sao mẹ chưa về? Chừng nào mẹ mới khỏi chân về với con?’. Tôi chỉ biết động viên, trấn an các cháu rằng mẹ đã khỏe, đang chuẩn bị về nhà”, bà Mai nói, đôi mắt đỏ hoe.

Những câu hỏi ngây thơ của các cháu khiến người bà càng xót xa. Bởi bà hiểu, phía trước cô Hiền còn một hành trình dài để hồi phục và làm quen với cuộc sống sau biến cố.

Hai con cô Hiền mong mẹ khoẻ mạnh, sớm trở về nhà.

Hiện cô Hiền được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo bà Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Hành, sau ca phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải, sức khỏe nữ giáo viên đã ổn định.

Ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, thông tin thêm sau khi cô Hiền điều trị, phục hồi sức khỏe, địa phương sẽ cố gắng hỗ trợ, tạo điều kiện để cô có công việc phù hợp.

“Thông qua nhiều kênh truyền thông, địa phương đã kêu gọi hơn 2 tỷ đồng để giúp đỡ cô”, ông Nam cho biết.