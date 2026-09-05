MS 2026.238

Những ngày qua, người thân của cô Hoàng Thị Hiền (SN 1994) thay nhau túc trực tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), ai cũng thấp thỏm trước thông báo của bác sĩ rằng chân phải của cô bị tổn thương quá nặng, có nguy cơ phải cắt bỏ.

“Bác sĩ nói chân phải của Hiền chỉ còn khoảng 5% khả năng sống nên buộc phải cắt bỏ. Các bác sĩ đang cố gắng theo dõi, nuôi thêm để khi cắt có thể cắt ở vị trí thấp nhất, vì em còn trẻ. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi rụng rời, không biết phải làm gì để cứu lấy chân cho em gái”, chị Hoàng Thị Thắm (chị gái cô Hiền) chia sẻ.

Cô Hiền được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hai chân bị dập nát

Khoảng 14h ngày 28/8, trước cổng điểm trường lẻ Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành), một sự việc bất ngờ xảy ra khiến cuộc sống của cô Hiền và hai con nhỏ bị đảo lộn.

Theo lãnh đạo nhà trường, hôm đó một bé trai 2 tuổi lần đầu được chị gái đưa đến lớp. Do em trai khóc, người chị chưa kịp giao bé cho giáo viên mà để ở sân trường rồi rời đi.

Thấy chị gái đi khỏi, bé trai bất ngờ chạy theo ra đường. Phát hiện cháu bé có nguy cơ gặp nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao ra cản. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới, cán qua hai chân cô. Dù bị thương nặng, cô Hiền vẫn cố ôm lấy cháu bé rồi gắng gượng bò vào lề đường.

Người dân nhanh chóng đưa cô đến Bệnh viện Tân Kỳ cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, cô tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ xác định hai chân của cô Hiền bị tổn thương rất nặng. Sau đó, gia đình làm thủ tục đưa cô ra Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Nhận tin em gái gặp nạn, chị Hoàng Thị Thắm đang đi làm cũng thu xếp công việc, vào viện chăm sóc em. Những ngày qua, chị cùng người thân thay nhau túc trực, lo thuốc men và các chi phí điều trị.

“Sau khi Hiền gặp nạn, gia đình đã phải vay mượn khoảng 50 triệu đồng để đưa em ra Hà Nội chữa trị. Tôi vẫn hy vọng chân phải của em giữ được, nhưng bác sĩ vừa thông báo buộc phải cắt bỏ vì chân của Hiền đã hoại tử nặng sau tai nạn”, chị Thắm xót xa cho hay.

Hai chân của cô Hiền bị xe tải cán nát sau tai nạn, theo người nhà, chân phải của cô Hiền chỉ còn khoảng 5% khả năng sống nên buộc phải cắt bỏ

Chỉ trong hai ngày đầu điều trị, gia đình đã phải chi khoảng 40-50 triệu đồng cho các khoản cấp cứu, thuốc men, xét nghiệm và điều trị. Khoản tiền vay mượn để lo cho cô cũng đang dần cạn, trong khi chi phí phẫu thuật và điều trị phía trước còn lớn.

Hai con nhỏ trông chờ mẹ trở về

Ở quê nhà, hai con nhỏ của cô Hiền vẫn đang chờ mẹ. Khoảng 2 năm trước, sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô Hiền ly hôn và đưa hai con về ở cùng mẹ đẻ tại xã Nghĩa Hành. Từ đó, cô Hiền một mình chăm sóc, nuôi dưỡng các con.

Con gái đầu Lương Thùy Linh (SN 2019) hiện học lớp 2, còn con trai Lương Hoàng Hiếu mới 4 tuổi. Cô Hiền chưa có nhà riêng, cuộc sống của ba mẹ con chủ yếu dựa vào căn nhà của ông bà ngoại. Hằng ngày, cô đi làm rồi trở về chăm sóc hai con, chắt chiu lo từng khoản sinh hoạt và việc học hành.

Cô Hiền là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của mọi người

Biết hoàn cảnh của cô Hiền, Ban Giám hiệu Trường Mầm non Phú Sơn cùng các giáo viên trong trường đã động viên, hỗ trợ gia đình cô Hiền trong những ngày qua. Nhà trường cũng kêu gọi các nhà hảo tâm giúp người mẹ trẻ có thêm kinh phí điều trị.

Cô Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn, cho biết hoàn cảnh của cô Hiền rất khó khăn.

“Cô Hiền là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ. Sau ly hôn, cô đưa hai con về ở nhờ nhà mẹ đẻ, chưa có nhà riêng. Những ngày qua, phía nhà trường cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ. Mong các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ để cô Hiền có thêm điều kiện chạy chữa, sớm khỏe mạnh để trở về trường giảng dạy và chăm sóc hai con nhỏ”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Sơn nói.

Bạn đọc giúp đỡ cô Hoàng Thị Hiền có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.238 (cô giáo Hoàng Thị Hiền) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Hoàng Thị Thắm (chị gái cô Hiền): theo địa chỉ: xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 03555.382.23

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