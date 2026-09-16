Mới đây, trao đổi với PV VietNamNet, anh Hoàng Sỹ Thuần, anh trai cô giáo Hoàng Thị Hiền, nhân vật trong bài viết: "Cứu học sinh chạy ra đường, cô giáo mầm non bị xe tải cán phải cắt bỏ một chân", cho biết, những ngày qua, gia đình vô cùng xúc động trước tình cảm, sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng dành cho em gái anh.

Theo anh Thuần, sau khi câu chuyện cô Hiền được Báo VietNamNet đăng tải, gia đình đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều bạn đọc và các tổ chức, cá nhân, đồng nghiệp, nhà hảo tâm. Mong muốn của gia đình là xin ngừng nhận sự hỗ trợ, để nhường sự chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn khác đang cần giúp đỡ.

Báo VietNamNet trao món quà đợt 1 tới gia đình cô Hiền. Ảnh: Thạch Thảo

“Những ngày qua, gia đình chúng tôi thực sự xúc động trước tình cảm, sự quan tâm và sẻ chia của mọi người dành cho Hiền. Có những người chưa từng gặp em nhưng vẫn gửi lời động viên, hỗ trợ để em có thêm nghị lực vượt qua những ngày khó khăn nhất.

Đến nay, gia đình đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ. Những tình cảm này, gia đình chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn. Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan, đơn vị, đồng nghiệp, nhà hảo tâm và bạn đọc, đặc biệt là Báo VietNamNet đã kịp thời đăng tải câu chuyện và kết nối những tấm lòng đến với Hiền.

Đồng thời, gia đình cũng xin được ngừng tiếp nhận hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet để nhường cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn khác đang cần giúp đỡ. "Kể từ ngày 16/9, nếu bạn đọc vẫn tiếp tục ủng hộ, gia đình tôi xin nhờ Báo chia sẻ, giúp đỡ chuyển cho các hoàn cảnh khó khăn khác hoặc các chương trình từ thiện - xã hội mà Báo kêu gọi giúp đỡ. Gia đình chúng tôi chỉ xin nhận số tiền ủng hộ tới hết ngày 15/9/2026", anh Thuần nói.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đến Bệnh viện Việt Đức thăm và động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: CTV

Trước đó, chỉ sau 2 ngày bài viết được đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã ủng hộ cô Hiền 652.280.227 đồng qua tài khoản tiếp nhận của Báo VietNamNet. Báo VietNamNet đã lập tức phối hợp Bệnh viện Việt Đức trao số tiền trên cho nữ giáo viên.

Từ sự sẻ chia của bạn đọc trong những ngày đầu, sự hỗ trợ dành cho cô Hiền tiếp tục được nối dài, đến từ nhiều cơ quan, đơn vị và những người chưa từng gặp nữ giáo viên.

Tính đến nay, tổng số tiền bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ cô Hiền đã hơn 900 triệu đồng. Báo VietNamNet sẽ trao tới cô Hiền trong các đợt tiếp theo.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An do bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao số tiền 2.002.269.556 đồng đến cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: Tỉnh Nghệ An

Bên cạnh đó, thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, cộng đồng cũng đã gửi hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ nữ giáo viên. Tính đến ngày 11/9, Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng với 8.936 lượt ủng hộ. Sáng 12/9, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An đã trao số tiền 2.002.269.556 đồng tới cô Hiền.

Ngoài các khoản hỗ trợ trên, gia đình cô Hiền còn nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đồng nghiệp và các nhà hảo tâm.

Cô Hoàng Thị Hiền là giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An). Chiều 28/8, khi phát hiện một cháu bé 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường có nguy cơ gặp nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao ra cản. Đúng lúc đó, xe tải đi tới, cán qua hai chân cô. Cháu bé may mắn an toàn, còn cô Hiền phải cắt cụt chân phải.