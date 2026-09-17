Cô giáo Hoàng Thị Hiền đã có hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tính mạng của người khác trong tình huống nguy hiểm.

Khoảng 14h ngày 28/8, trước cổng điểm trường lẻ Tân Lâm, thuộc Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành), một sự việc bất ngờ xảy ra khiến cuộc sống của cô Hiền và hai con nhỏ bị đảo lộn.

Theo lãnh đạo nhà trường, hôm đó một bé trai 2 tuổi lần đầu được chị gái đưa đến lớp.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đến Bệnh viện Việt Đức thăm và động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền. Ảnh: CTV

Thấy chị gái đi khỏi, bé trai bất ngờ chạy theo ra đường. Phát hiện cháu bé có nguy cơ gặp nguy hiểm, cô Hiền lập tức lao ra cản. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi tới, cán qua hai chân cô. Dù bị thương nặng, cô Hiền vẫn cố ôm lấy cháu bé rồi gắng gượng bò vào lề đường.

Người dân nhanh chóng đưa cô đến Bệnh viện Tân Kỳ cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, cô tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ xác định hai chân của cô Hiền bị tổn thương rất nặng. Sau đó, gia đình làm thủ tục đưa cô ra Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Những ngày qua, gia đình cô giáo Hoàng Thị Hiền vô cùng xúc động trước tình cảm, sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng. Đến nay, gia đình đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ.

Tính đến nay, tổng số tiền bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ cô Hiền đã hơn 900 triệu đồng. Báo VietNamNet sẽ trao tới cô Hiền trong các đợt tiếp theo.

Bên cạnh đó, thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An, cộng đồng cũng đã gửi hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ nữ giáo viên. Tính đến ngày 11/9, Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng với 8.936 lượt ủng hộ. Sáng 12/9, đoàn công tác của UBND tỉnh Nghệ An đã trao số tiền 2.002.269.556 đồng tới cô Hiền.

Ngoài các khoản hỗ trợ trên, gia đình cô Hiền còn nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đồng nghiệp và các nhà hảo tâm.