Barca đấu PSG với cảm hứng Lamine Yamal, người ghi 9 bàn và 10 kiến tạo giữa La Liga cùng Champions League, bên cạnh chuỗi 5 trận liên tiếp “nổ súng”.

Phong độ chói sáng

Lamine Yamal đang có khởi đầu mùa giải hay nhất kể từ khi ra mắt bóng đá chuyên nghiệp với Barcelona.

Sau 2 trận đầu tại La Liga gây ngộ nhận về phong độ thiếu ổn định, anh trải qua 9 trận liên tiếp đóng vai trò quyết định, bằng cách ghi bàn, kiến tạo hoặc làm cả hai.

Yamal đang có khởi đầu tốt nhất từ khi ra mắt. Ảnh: FCB

Đó là màn chạy đà lý tưởng trước cuộc đối đầu với PSG của Luis Enrique trên sân Công viên các Hoàng tử, thuộc Champions League 2026/27 (2h ngày 21/10, giờ Hà Nội).

Chuỗi trận ấy bắt đầu từ cuộc gặp Rayo Vallecano ở La Liga và kéo dài đến trận đấu với Betis cuối tuần qua. Trong khoảng thời gian này, Yamal còn thiết lập kỷ lục cá nhân mới với 5 trận liên tiếp ghi bàn. Anh lập cú đúp ở 3 trận trong số đó, trước Rayo, Valencia và Levante.

Xét cả khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo, đây rõ ràng là khởi đầu mùa giải tốt nhất của Yamal. Thành tích hiện tại gần gấp đôi cột mốc tốt nhất trước đây, được thiết lập ở mùa đầu tiên Hansi Flick dẫn dắt Barca.

Trong mùa giải 2024/25, ở cùng thời điểm này, Lamine Yamal có 5 bàn thắng và 5 kiến tạo. Toàn bộ các đường kiến tạo đều đến ở La Liga, giải đấu anh ghi 4 bàn, trong khi bàn còn lại được thực hiện tại đấu trường châu Âu.

Thành tích ghi bàn của Yamal giảm mạnh ở giai đoạn đầu mùa trước, khi phải nghỉ 4 trận La Liga vì chấn thương. Khi ấy, Lamine ghi 2 bàn và có 5 kiến tạo tại giải quốc nội. Còn ở Champions League, nơi chỉ có thể thi đấu 1 trận, anh không tham gia vào bàn thắng nào.

Hiện tại, Yamal có 9 bàn thắng và 10 kiến tạo. Trong đó, 8 bàn được ghi tại La Liga, còn ở châu Âu, anh mới chỉ lập công trong trận gặp Feyenoord.

Số đường kiến tạo được phân bổ cân bằng hơn: 6 lần trong 9 trận La Liga và 4 lần sau 2 trận Champions League. Yamal có 2 kiến tạo trước đội bóng Hà Lan và thêm 2 lần tại “chảo lửa” Ali Sami Yen, nơi còn thực hiện một pha qua người được chính UEFA chia sẻ trên các tài khoản mạng xã hội chính thức.

Ghi bàn và kiến tạo, Yamal làm tốt cả hai. Ảnh: FCB

Nhìn vào quá trình phát triển kể từ khi Flick xuất hiện, số bàn thắng của số 10 liên tục tăng. Mùa đầu tiên dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Đức, anh kết thúc với 18 bàn. Mùa trước, bất chấp chấn thương ở giai đoạn đầu, anh ghi 24 bàn.

Đóng góp chung trên mặt trận tấn công có thể nói vẫn được duy trì tương đối ổn định: mùa đầu làm việc với Flick, anh có 25 kiến tạo; mùa trước là 18.

Với những gì Yamal thể hiện từ đầu mùa này, việc Flick giữ anh trên sân lâu nhất có thể là điều dễ hiểu. Trong khi tận dụng lực lượng dự bị khá chất lượng để xoay vòng ở gần như mọi tuyến, ông lại rất khó đưa ra quyết định rút Lamine trước khi trận đấu kết thúc.

Yamal đã chơi trọn vẹn 8 trong 11 trận của Barca tính đến thời điểm này. Cả 3 lần được nghỉ sớm đều diễn ra tại La Liga. Theo Flick, tuổi trẻ cùng khát khao thi đấu của Lamine có ảnh hưởng lớn đến quyết định của ông.

Tuy nhiên, trong trận gặp Betis, Yamal phải rời sân sớm. Trận đấu với PSG và đặc biệt là trận Siêu kinh điển đã cận kề, cùng chiếc thẻ vàng sau màn va chạm với Facundo Bernal, là những yếu tố quyết định.

Những lời ca ngợi dành cho Lamine

“Chúng tôi phải thay Yamal ra, điều đó rất rõ ràng”, Flick thừa nhận sau trận. Trước đó, ông dành lời khen: “Bàn đầu tiên của Lamine thật khó tin. Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới lúc này.

Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Lamine. Cậu ấy chịu rất nhiều áp lực vì mới chỉ 19 tuổi, nhưng luôn hết mình với đội bóng, và điều đó thật tuyệt vời”.

Khoảnh khắc kỳ diệu trước khi Yamal kiến tạo thành bàn trận Galatasaray. Ảnh chụp màn hình

Dẫu vậy, Luis Enrique, HLV của PSG - đối thủ sẽ mang đến phép thử mới cho Barca - tin rằng mình nắm được chìa khóa để ngăn chặn Yamal.

“Cách tốt nhất là chúng tôi giữ bóng, để họ không có bóng. Muốn phòng ngự trước một đội sở hữu những cầu thủ chất lượng, bạn phải vượt qua họ bằng sức mạnh tập thể”, Enrique nhận định.

Theo ông, việc so sánh Yamal với Messi lúc này có thể phản tác dụng. “Lamine muốn là chính Lamine, và cậu ấy đang làm rất tốt.

Nếu đem so với cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, không ai có thể thắng trong cuộc so sánh ấy. Hãy chờ xem tương lai thế nào, nhưng tốt nhất là đừng so sánh mình với bất kỳ ai”.

Vitinha cũng lên tiếng về siêu sao Barca: “Tôi không sợ Yamal. Cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, chúng tôi không phủ nhận điều đó. Những gì Lamine đang làm thật khó tin”.

“Được đối đầu với những cầu thủ như vậy rất thú vị”, Vitinha nhấn mạnh. “Tôi biết Yamal đặc biệt, nhưng đối thủ không chỉ có mình cậu ấy. Trước hết, chúng tôi sẽ đối đầu với một tập thể mạnh, chứ không chỉ riêng Lamine. Barca là một đội bóng giỏi”.