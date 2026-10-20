Cristiano Ronaldo bị đình chỉ thi đấu cho Bồ Đào Nha trong 30 ngày vì tự ý rời đợt tập trung, và anh có thể trở lại trong đợt FIFA Days tới đây.

Ủy ban Điều tra kỷ luật thuộc Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã ra phán quyết về vụ việc của Cristiano Ronaldo, với án cấm khoác áo đội tuyển quốc gia trong 30 ngày, kèm khoản phạt 255 euro.

Quy chế nội bộ của FPF quy định khá rõ về hành vi tự ý bỏ đợt tập trung giữa kỳ thi đấu quốc tế. Việc chủ động rời đội tuyển phải chịu hậu quả về kỷ luật, và Ronaldo đã nhận án phạt.

Ronaldo có thể trở lại Bồ Đào Nha ở đợt tập trung tiếp theo. Ảnh: FPF

Ronaldo từng đứng trước khả năng bỏ lỡ đợt tập trung tháng 11 vì lý do kỷ luật, nhưng án phạt nhẹ này mở ra cơ hội để anh trở lại.

Điều còn phải chờ là liệu mối quan hệ giữa CR7 với HLV Jorge Jesus có được hàn gắn hay không, và anh có quyết định sẵn sàng tham dự vòng tứ kết Nations League, nơi Bồ Đào Nha đã giành quyền góp mặt.

Trong bức thư giải thích sự việc với Jorge Jesus, Ronaldo từng thừa nhận anh sẵn sàng chấp nhận hình thức kỷ luật vì hành động bỏ đội tuyển. Giờ đây, án phạt khiến anh không được khoác áo Bồ Đào Nha trong 30 ngày, sau đó anh phải quyết định có muốn trở lại hay không.

Jorge Jesus sẽ có tiếng nói quan trọng trong việc có triệu tập ngôi sao của Al Nassr ở những đợt tới hay không. Khi ấy, CR7 cũng phải quyết định liệu anh có muốn tiếp tục thi đấu dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 72 tuổi.

Ronaldo có thể trở lại trong loạt trận tháng 11, với cuộc đối đầu Đan Mạch (14/11) và Xứ Wales (17/11).

Người đang nỗ lực hàn gắn quan hệ với Cristiano là Pedro Proenca, Chủ tịch FPF.

“Đây là thời điểm cần sự bình tĩnh và điềm đạm”, Proenca phát biểu tại một sự kiện ở Porto. “Tất cả chúng tôi đang cùng ngồi lại với nhau. Ai cũng rất mong đội trưởng trở lại.

Trước hết, LĐBĐ Bồ Đào Nha muốn sớm có đội trưởng đồng hành cùng chúng tôi một lần nữa. HLV trưởng đội tuyển cũng đã bày tỏ mong muốn ấy, khi khẳng định rằng chừng nào cậu ấy còn đủ khả năng thi đấu, chúng tôi vẫn sẽ tin dùng đội trưởng của mình”.