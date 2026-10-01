PSG tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Strasbourg khi ghi liên tiếp ba bàn trong 15 phút cuối trận, qua đó giành chiến thắng 3-1 dù bị đối thủ dẫn trước.

PSG trải qua chuyến làm khách đầy khó khăn trước Strasbourg tại Ligue 1, dù được đánh giá vượt trội về lực lượng. Đội bóng thủ đô Paris kiểm soát bóng tới 73% nhưng bất ngờ nhận bàn thua sớm.

Phút 17, G. Reyna tận dụng đường kiến tạo của G. Yassine để ghi bàn mở tỷ số cho Strasbourg. Dù nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công, PSG không thể tìm được bàn gỡ trong hiệp một.

Yassine mở tỷ số cho Strasbourg, Zabarnyi (phải) gỡ hòa 1-1. Ảnh: Ligue 1

Sang hiệp hai, đội khách tiếp tục gây sức ép. Phút 73, Ousmane Dembele có cơ hội trên chấm phạt đền nhưng anh sút bóng ra ngoài.

Tuy nhiên, PSG không bỏ cuộc. Phút 78, I. Zabarnyi tận dụng đường kiến tạo của Dembele để ghi bàn quân bình tỷ số 1-1, mở màn cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính.

Chỉ 7 phút sau, chính Dembele lập công, đưa PSG vượt lên dẫn 2-1 ở phút 85, khiến Strasbourg đánh mất lợi thế sau phần lớn thời gian thi đấu.

Đến phút 90+3, Desire Doue ghi bàn từ đường kiến tạo của E. Torres, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Sau khi đá hỏng 11m, Dembele kiến tạo cho đồng đội lập công trước khi trực tiếp ghi bàn đem về chiến thắng ngược dòng 3-1 cho PSG. Ảnh: Ligue 1

Chiến thắng ngược dòng 3-1 giúp PSG có được tổng cộng 14 điểm, tạm chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng Ligue 1 2026/27.