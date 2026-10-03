Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng giả danh người có khả năng hỗ trợ vay vốn ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.

Ngày 3/10, Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Đức Hà (33 tuổi, trú xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ) và Lý Thị Thu Vân (38 tuổi, trú thị xã Bình Long, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý Thị Thu Vân nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: SĐ

Theo điều tra ban đầu, Hà và Vân quen nhau qua mạng xã hội. Dù không phải nhân viên, cộng tác viên ngân hàng và không có khả năng làm hồ sơ vay vốn, cả hai vẫn bàn bạc, đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu vay.

Các đối tượng đăng bài trên Zalo cá nhân, quảng cáo có thể hỗ trợ vay ngân hàng với hạn mức cao, lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Khi người dân liên hệ, Hà và Vân yêu cầu chuyển trước các khoản tiền gọi là “phí làm hồ sơ”.

Sau khi nhận tiền, hai đối tượng không thực hiện thủ tục vay như cam kết mà chia nhau tiêu xài.

Bằng thủ đoạn này, Hà và Vân đã chiếm đoạt 135,5 triệu đồng của nhiều người trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Ngoài vụ án trên, cơ quan điều tra xác định Hà trước đó còn một mình thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 59 triệu đồng.

Vụ án đang được Công an phường Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.