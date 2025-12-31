Ngày 31/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Trần Văn Kiên (SN 1986, ngụ phường Phú Lợi, TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát và Phạm Khắc Học (SN 1989, ngụ xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai), Phó Giám đốc công ty này, để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Phạm Khắc Học (trái) và Trần Văn Kiên. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra xác định, Học và Kiên đã lợi dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát để tạo niềm tin cho khách hàng ký hợp đồng mua các nền đất tại dự án khu dân cư Kiên Cường Phát (khu đô thị Ruby City) thuộc phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai. Sau khi khách hàng chuyển tiền, hai đối tượng đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến nay, các đối tượng không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng theo thỏa thuận và không còn khả năng chi trả tiền đã nhận. Cơ quan chức năng xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án nói trên với Phạm Khắc Học, Trần Văn Kiên hoặc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát cần nhanh chóng trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.