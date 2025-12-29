Ngày 29/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thành Giang (SN 1994, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 10/12, Công an xã Xuân Quế nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị C. (ấp 61, xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mỹ H. (SN 1992, ngụ TPHCM), cháu ngoại của bà C.

Nạn nhân bị Giang dùng dao đâm tử vong. Sau gây án, Giang đã dùng dao tự đâm vào bụng và cổ mình để tự tử nhưng không thành và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, Giang và chị H. có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng từ năm 2023 tại TPHCM. Quá trình chung sống, cả 2 người phát sinh mâu thuẫn, sau đó chị H. về sống tại nhà bà ngoại ở Đồng Nai.

Do không liên lạc được với H., Giang đã tìm đến nhà bà C. để tìm H. nói chuyện. Trong lúc xảy ra tranh cãi, Giang đã dùng dao tấn công chị H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt Đặng Thành Giang để tạm giam về tội Giết người.