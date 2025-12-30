Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Tuấn (77 tuổi, ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang) về 2 tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Hồng Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: N.T

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 12/2024, trong lúc ở nhà một mình, Tuấn phát hiện bé gái hàng xóm 12 tuổi chạy xe đi học ngang qua.

Lợi dụng sự quen biết, đối tượng gọi nạn nhân vào nhà, giả vờ hỏi han, dụ dỗ cho tiền rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Sau đó, Tuấn yêu cầu nạn nhân rời đi để tiếp tục đến trường.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian này, Tuấn nhiều lần sử dụng thủ đoạn tương tự để xâm hại bé gái tại nhà riêng.

Vụ việc được phát hiện khi gia đình nạn nhân nhận thấy dấu hiệu bất thường của con và làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Đến tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định pháp luật.