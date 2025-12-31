Như VietNamNet đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị, địa phương liên quan.

Trong số này, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ. Ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo lời khai của ông Nguyễn Văn Dân tại cơ quan điều tra, do đã quen biết ông Hoàng Văn Thắng - khi đó là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) và ông Trần Tố Nghị (khi đó là Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) từ năm 2012, trong quá trình Công ty Hoàng Dân thi công dự án hồ Ea Rớt và hồ Krông Pách Thượng, nên khi Bộ NN&PTNT (cũ) triển khai đầu tư dự án hồ Bản Mồng, vào một buổi tối khoảng tháng 8/2017, ông Dân từ Ninh Bình ra Hà Nội liên hệ và được cựu Thứ trưởng hẹn gặp tại nhà riêng.

Bị can Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (trái) cùng 2 bị can khác trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Theo kết luận điều tra, khi đến nhà cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, ông Nguyễn Văn Dân mang theo một túi giấy bên trong có 200.000 USD (mệnh giá 100 USD/tờ) và đặt cạnh bàn uống nước. Tại buổi gặp, ông Dân trình bày, hiện Bộ chuẩn bị đầu tư dự án hồ Bản Mồng, đề nghị ông Thắng quan tâm, tạo điều kiện để Công ty Hoàng Dân được trúng thầu; đồng thời nói “có 200.000 USD biếu anh, mong anh giúp đỡ”.

Theo lời khai, ông Hoàng Văn Thắng đáp rằng sẽ ủng hộ và giúp đỡ, song do lãnh đạo Bộ có chủ trương cho một số nhà thầu khác cùng tham gia nên không thể giao toàn bộ dự án, chỉ có thể tạo điều kiện để Công ty Hoàng Dân thực hiện khối lượng khoảng 400–500 tỷ đồng.

Cũng theo ông Dân, khi hỏi về chi phí dành cho lãnh đạo Bộ, ông Hoàng Văn Thắng cho biết sẽ chỉ đạo ông Trần Tố Nghị, khi đó là Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, hỗ trợ và trao đổi cụ thể về tỷ lệ chi phí. Sau cuộc trao đổi kéo dài khoảng 10 phút, ông Dân xin phép ra về.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Dân đến gặp ông Trần Tố Nghị để nhờ giúp đỡ Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu, trúng thầu dự án hồ Bản Mồng. Ông Nghị đồng ý và cho biết đã được ông Hoàng Văn Thắng chỉ đạo về nội dung này.

Trong quá trình trao đổi, ông Dân hỏi về tỷ lệ % chi tiền ngoài hợp đồng cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT (cũ) và Ban 4. Ông Nghị nói tổng tỷ lệ là 8%, trong đó phần của Cục và lãnh đạo Bộ là 5%, Ban 4 là 3%; tỷ lệ này đã được ông Hoàng Văn Thắng đồng ý. Ông Dân sau đó thống nhất thực hiện theo mức chi nêu trên.

Lời khai về những túi tiền đưa đến nhà riêng để hối lộ

Sau khi Công ty Hoàng Dân trúng thầu, ông Dân đến nhà riêng của ông Nghị, cầm theo túi bên trong có 10 tỷ đồng. Ông Dân đặt túi tiền sau cánh cửa, lối vào phòng khách và nói: “Em biếu anh quà của dự án Bản Mồng”. Khi đó, ông Nghị nói: “Anh cảm ơn”.

Còn theo lời khai của cựu Thứ trưởng, vào cuối năm 2017, khi Bộ NN&PTNT (cũ) triển khai đầu tư dự án hồ Bản Mồng và giao cho Ban 4 làm chủ đầu tư, ông Hoàng Văn Thắng được ông Dân gọi điện liên hệ xin gặp và ông Thắng đã đồng ý gặp.

Ông Dân đến nhà riêng gặp cựu Thứ trưởng vào một buổi tối, cầm theo một túi giấy, nói có chút quà quê biếu ông Thắng và để cạnh bàn uống nước. Sau khi ông Dân về, ông Hoàng Văn Thắng kiểm tra, thấy trong túi quà có 200.000 USD.

Ngoài ra, vào một số ngày lễ, tết, ông Dân cũng đến phòng làm việc của ông Thắng chơi và đưa cho ông Thắng tổng cộng khoảng 500 triệu đồng.

Sau khi nhận 200.000 USD của ông Dân, cựu Thứ trưởng trao đổi với ông Trần Tố Nghị về việc tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia thi công dự án hồ Bản Mồng, trên cơ sở làm đúng vì Công ty Hoàng Dân là nhà thầu mạnh.

Vẫn theo lời khai của ông Hoàng Văn Thắng, khi làm việc với giám đốc các Ban, cựu Thứ trưởng có chỉ đạo phải làm đúng quy định và tạo điều kiện cho các nhà thầu mạnh, có đủ điều kiện tham gia dự thi công.

Ông Hoàng Văn Thắng thừa nhận việc cầm tiền của giám đốc Công ty Hoàng Dân và tác động đến cấp dưới tạo điều kiện cho công ty này trong quá trình tham gia đấu thầu, thi công dự án hồ Bản Mồng là vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra, cựu thứ trưởng đã tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi.