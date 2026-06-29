Ngày 29/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh do Vũ Văn Bốn (tức Bún, SN 1986, trú tại phường Đông Hoa Lư) cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, Bốn thường xuyên sử dụng Zalo, Facebook, Telegram để liên lạc, giao dịch mua bán ma túy với các đối tượng tại tỉnh Sơn La. Sau đó, đối tượng chỉ đạo Đặng Văn Dương (SN 1994, trú tại xã Gia Tường, tỉnh Ninh Bình) trực tiếp lên Sơn La nhận ma túy và vận chuyển về tiêu thụ.

Trước đó, lực lượng công an đã bắt quả tang Bùi Văn Thuần (SN 1997, trú tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) khi đang điều khiển ô tô chở Dương cùng 1kg ketamine, 5.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Công an thu giữ nhiều súng. Ảnh: CACC

Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng mua ma túy từ Dương để bán lẻ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Mở rộng điều tra, đến thời điểm hiện tại, lực lượng công an đã bắt giữ tổng cộng 94 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Số tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Tổng số tang vật bị thu giữ trong chuyên án gồm: hơn 6.400 viên ma túy tổng hợp; hơn 3.420 gam ma túy các loại; 4 khẩu súng; 5 viên đạn; 14 ô tô, xe mô tô; 250 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản, đồ vật, vật chứng có liên quan.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng.