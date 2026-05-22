XEM CLIP:

Trưa 22/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh quy mô lớn. Đáng chú ý, chuyên án được mở rộng từ việc phát hiện và truy xét đến cùng một đối tượng nghiện, mua bán ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo Công an TPHCM, kết quả trên xuất phát từ việc quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an với phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng”, cùng mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Trong quý II/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng - đối tượng nghiện, đồng thời mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tinh vi tại khu vực giáp ranh các phường/xã thuộc địa bàn Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao và An Phú.

Một trong số đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây ma tuý. Ảnh: CACC

Nhận định Đặng Phan Thanh Tùng chỉ là một mắt xích trong đường dây lớn hơn, Phòng PC04 đã báo cáo Giám đốc Công an TPHCM cho xác lập chuyên án mang bí số VA0126Đ nhằm đấu tranh, triệt phá tận gốc.

Ngày 15/4/2026, Đội 3 (Phòng PC04) phục kích, bắt quả tang Tùng khi đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Từ lời khai của Tùng, các tổ công tác đồng loạt truy xét, nhanh chóng bắt giữ 3 đối tượng “đầu trên” chuyên cung cấp ma túy, đồng thời triệt xóa 12 nhánh “đầu dưới” mua ma túy về tổ chức sử dụng và bán lại cho người nghiện.

Một đối tượng nữ bị bắt cùng tang vật ma tuý. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định đường dây hoạt động lưu động, có tính chất liên tỉnh, trải rộng tại nhiều địa bàn khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng PC04 đã tổ chức đón lõng, bắt quả tang một đối tượng vận chuyển hơn 5kg ma túy từ Tây Nguyên vào TPHCM tiêu thụ.

Kết quả chuyên án, công an bắt giữ 140 đối tượng; trong đó khởi tố 105 người, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 trường hợp. Tang vật thu giữ gồm hơn 9kg ma túy cùng nhiều vật chứng liên quan.

Ngoài các đối tượng chủ chốt, nhiều người có vai trò cảnh giới, giúp sức và che giấu hoạt động phạm tội cũng bị phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TPHCM, thành công của chuyên án VA0126Đ cho thấy quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy.