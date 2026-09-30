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Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Văn Hoành (SN 1979, ngụ phường Linh Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh); Đoàn Văn Bốn (SN 1984, quê Ninh Bình); Lưu Văn Thanh (SN 1986); Mai Danh Kiệm (SN 1985); Nguyễn Thị Hà (SN 1990, cùng quê Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Ba (SN 1984, ngụ phường Dĩ An, TPHCM).

Chiêu trò "bình phong" hợp đồng mua bán nợ

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6/2022, Phạm Văn Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh (trụ sở tại phường Linh Xuân, TPHCM). Để che giấu hoạt động đòi nợ thuê trái phép, Hoành chỉ đạo ký các hợp đồng mua bán nợ giả cách với khách hàng.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CA

Trên thực tế, Công ty Công Danh không trả tiền mua khoản nợ mà thỏa thuận hưởng từ 15-22% trên tổng số tiền đòi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Các hợp đồng này được sử dụng làm vỏ bọc nhằm tiếp cận người nợ và đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Trong bộ máy điều hành, Hoành trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ và chỉ đạo các hoạt động thu hồi tiền. Đoàn Văn Bốn và Lưu Văn Thanh phụ trách phân công nhân viên đi xác minh, gây áp lực. Nguyễn Thị Hà đảm nhận khâu tư vấn, soạn thảo và quản lý hồ sơ, trong khi các bị can còn lại trực tiếp đến nhà riêng hoặc nơi làm việc của đối phương để ép giao tiền.

Con dấu của Công ty Công Danh. Ảnh: CA

Phương thức hoạt động của nhóm này là kéo từ 2-4 người, mặc đồng phục công ty đến tận nơi ở, cơ sở kinh doanh của người nợ. Tại đây, các đối tượng lớn tiếng gây tranh cãi, uy hiếp tinh thần, làm ảnh hưởng đến uy tín và công việc của nạn nhân nhằm buộc họ phải trả tiền.

Vụ đòi nợ trung tâm ngoại ngữ và tiêu hủy tài liệu khi bị phát hiện

Điển hình là vụ việc xảy ra tại một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn phường Dĩ An. Bà L.T.P.Đ. (chủ trung tâm) có khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với một doanh nghiệp xây dựng. Tháng 1/2024, đại diện doanh nghiệp này đã ký hợp đồng mua bán nợ giả cách với Công ty Công Danh để thuê đòi nợ với mức phí 22%.

Năm 2024, Hoành trực tiếp cùng nhân viên nhiều lần kéo đến trung tâm của bà Đ. Nhóm đối tượng tự ý đi lại, lục tìm phiếu thu chi tại quầy lễ tân, liên tục quát tháo tên bà Đ. cùng người thân và đe dọa, cản trở hoạt động giảng dạy.

Công an lấy lời khai đối với Phạm Văn Hoành, đối tượng có vai trò cầm đầu. Ảnh: CA

Dù công an địa phương đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp tại tòa án, nhóm của Hoành vẫn cố tình vi phạm.

Do liên tục bị khủng bố tinh thần, bà Đ. đã phải nhiều lần chuyển cho Hoành tổng cộng 98 triệu đồng. Tuy nhiên, Hoành chỉ báo lại cho chủ nợ biết đã thu được 60 triệu đồng, còn 38 triệu đồng bị can giữ lại để tiêu xài cá nhân.

Đến tháng 12/2024, nhận thấy không thể tiếp tục đòi thêm, Hoành chỉ đạo lập biên bản thanh lý hợp đồng.

Thẻ giám đốc công ty của Phạm Văn Hoành dùng khi trực tiếp đi đòi nợ. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 1 ô tô, 5 điện thoại di động, 1 bộ máy tính, con dấu của Công ty Công Danh cùng nhiều hợp đồng, dữ liệu video liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đáng chú ý, khi Công an TPHCM lần lượt triệt phá các băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng công ty mua bán nợ thì Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh của Hoành tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025. Hoành đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy toàn bộ hồ sơ mua bán nợ và đồng phục công ty nhằm xóa dấu vết.