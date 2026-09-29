Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong ngày 4/9/2024. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Bảo Trung được tại ngoại.

Phiên tòa sáng nay được bố trí nhiều công an bảo vệ từ cổng vào đến phòng xét xử. Người đến dự phiên tòa phải qua kiểm tra an ninh.

Bị cáo Trung được người thân đưa đến tòa bằng ô tô. Bị cáo mặc áo thun đen, quần jean, đi dép quai hậu, đeo khẩu trang, đi cà nhắc và được người thân dìu vào phòng xét xử.

Một luật sư được chỉ định bào chữa cho bị cáo Trung. Phía bị hại có nhiều luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Bảo Trung phần lớn đều lắc đầu, nói không biết. Sau đó, mẹ của Trung trả lời thay bị cáo.

Tại tòa, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của em Bảo Trân) có biểu hiện sức khỏe không ổn định nên được người thân dìu ra khỏi phòng xét xử để nghỉ ngơi.

Phiên tòa đang tiếp diễn.

Bị cáo Bảo Trung (áo đen) được người thân dìu đến tòa vào sáng 29/9.

Phiên xét xử vào sáng 29/9.

Bị cáo Trung tại tòa.

Gia đình bị hại tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trong lúc chờ đến giờ phiên tòa xét xử.