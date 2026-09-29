Chiều 29/9, TAND khu vực 2 - TPHCM chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, 48 tuổi, trong vụ tranh chấp tài sản với ông Chiêm Quốc Thái, 52 tuổi.

Theo phán quyết, bà Ngọc được chia hơn 743 triệu đồng, tương ứng phần đóng góp của bà vào việc mua hai căn hộ. Ngược lại, tòa buộc bà hoàn trả ông Thái 301.000 USD đã rút từ tài khoản của ông.

Bác sỹ Chiêm Quốc Thái. Ảnh: TP

Theo HĐXX, ông Thái và bà Ngọc đăng ký kết hôn tại Mỹ, sau đó làm thủ tục ghi chú kết hôn tại Việt Nam. Tuy nhiên, năm 2018, tòa án Mỹ tuyên hôn nhân giữa hai người vô hiệu do giả tạo. Phán quyết này đã được tòa án Việt Nam công nhận và có hiệu lực pháp luật.

Dù từng sống chung, quan hệ giữa hai người không được xem là hôn nhân thực tế.

Đối với yêu cầu tuyên vô hiệu 7 giao dịch, HĐXX xác định ông Thái là người đứng tên trên các hợp đồng mua bán và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Các giao dịch chuyển nhượng được công chứng hợp pháp, không có căn cứ xác định tài sản chung nên không chấp nhận yêu cầu của bà Ngọc.

Với hai căn hộ tại dự án The Mansion, trong quá trình trả góp có nhiều phiếu nộp tiền không ghi tên hoặc do người khác nộp thay. Trong đó, 4 phiếu đứng tên bà Ngọc, thể hiện bà có đóng góp vào việc hình thành tài sản.

Từ các chứng cứ này, tòa xác định bà Ngọc góp khoảng 14% giá trị hai căn hộ, buộc ông Thái hoàn trả cho bà hơn 743 triệu đồng.

Đối với các bất động sản và sổ tiết kiệm khác, HĐXX cho rằng đều đứng tên ông Thái, không có căn cứ xác định là tài sản chung để chia. Các yêu cầu chia tài sản khác của bà Ngọc cũng không được chấp nhận do thiếu chứng cứ.

Đối với yêu cầu phản tố của ông Thái, HĐXX xác định ông đã ủy quyền cho bà Ngọc rút tiền từ các tài khoản và sử dụng toàn bộ số tiền này. Do đó, bà Ngọc không phải hoàn trả khoản tiền được ủy quyền.

Riêng 301.000 USD rút từ tài khoản ông Thái, bà Ngọc cho rằng đã dùng để mua nhà cho các em của ông tại Mỹ. Tuy nhiên, do không có ủy quyền sử dụng số tiền này, tòa buộc bà hoàn trả ông Thái.

HĐXX không chấp nhận yêu cầu buộc bà Ngọc bồi thường 8 tỷ đồng do cho rằng việc yêu cầu TAND quận 1 áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng, cùng khoản tiền lãi.

Tòa chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của ông Thái về việc buộc bà Ngọc bồi thường thiệt hại, trong đó có khoản hơn 301.000 USD phải hoàn trả.

Trước đó, cho rằng quan hệ hôn nhân đã chấm dứt nhưng hai bên không thể tự thỏa thuận phân chia tài sản, bà Ngọc khởi kiện, yêu cầu chia khối tài sản trị giá hơn 1.200 tỷ đồng. Vụ tranh chấp liên quan nhiều căn hộ, biệt thự, nhà đất tại TPHCM và các tài sản khác.