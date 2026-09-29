Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vừa phối hợp với Công an phường An Lạc và các đơn vị nghiệp vụ làm rõ chuyên án lừa đảo bằng thủ đoạn bán đá thiên thạch triệu USD.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm 5 đối tượng bị bắt giữ, trong đó Lê Hoàng Giang (ảnh lớn, bên trái) được xác định là người cầm đầu. Ảnh: CA

Các bị can gồm Lê Hoàng Giang (SN 1974), Nguyễn Việt Thanh (SN 1978), Nguyễn Thanh Dũng (SN 1980, cùng quê TP Cần Thơ), Ka Dẻh (SN 1992, quê Lâm Đồng) và Xa Thị Mỹ Tiên (SN 1977, quê An Giang). Trong đó, Giang được xác định là người cầm đầu.

Theo cơ quan công an, nhóm này phân công nhiệm vụ, đóng nhiều vai khác nhau như chủ hàng, nhà đầu tư, doanh nhân... để tạo lòng tin với người mua.

Tang vật đá cuội được nhóm đối tượng dùng để giả làm đá thiên thạch. Ảnh: CA

Các đối tượng sử dụng đá cuội, giới thiệu là “đá thiên thạch” có giá trị hàng triệu USD, sau đó dẫn dụ nạn nhân tham gia giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ các giao dịch, dòng tiền và hành vi của những người liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đề nghị những ai đã giao tiền hoặc có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên liên hệ cơ quan công an trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.