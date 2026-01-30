Ngày 28/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt nghiêm trọng. Nam thanh niên 26 tuổi được đưa vào viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, nguy cơ tử vong rất cao nếu không can thiệp kịp thời.

Thách thức lớn nhất đối với kíp trực không chỉ là tình trạng nguy kịch của bệnh nhân mà còn ở chỗ người này không có thân nhân đi cùng, không có ai ký giấy cam kết phẫu thuật theo quy định.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Trước tình huống khẩn cấp, ThS.BS Trần Minh Tân (Khoa Chấn thương Chỉnh hình) cùng ê-kíp phẫu thuật đã báo cáo, xin ý kiến hội chẩn trực tiếp với lãnh đạo bệnh viện và nhận được chỉ đạo dứt khoát: Ưu tiên cao nhất là cứu sống người bệnh.

Gác lại các thủ tục hành chính, bật báo động đỏ, kíp trực quyết định đưa bệnh nhân lên phòng mổ khẩn cấp, tận dụng từng “phút giây vàng” để giành giật sự sống.

Ca mổ mở hộp sọ giải áp, lấy khối máu tụ ngoài màng cứng diện rộng diễn ra căng thẳng, đòi hỏi sự phối hợp chính xác, nhịp nhàng giữa phẫu thuật viên và kíp gây mê hồi sức. Khối máu tụ lớn gây chèn ép não đã được loại bỏ thành công.

Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức ngoại.