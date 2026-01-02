Ngày 2/1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu thành công một trường hợp ngừng tim ngoại viện hiếm gặp do viêm cơ tim tối cấp ở người trẻ tuổi. Theo đó, anh L.V.H (32 tuổi, ngụ TPHCM) có lối sống lành mạnh, không hút thuốc, thường xuyên luyện tập thể thao 2 giờ mỗi ngày và chưa từng có tiền sử bệnh lý tim mạch.

Sáng 20/12, như thường lệ, anh H. cùng vài đồng nghiệp chơi cầu lông tại một sân tập. Sau khoảng 30 phút thi đấu, anh bỗng cảm thấy hồi hộp, choáng váng, khó thở và đau dữ dội ở vùng ngực, rồi nhanh chóng mất ý thức. Những người xung quanh nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Tại đây, anh được chẩn đoán rối loạn nhịp thất, ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, anh H. được hồi sinh tim phổi và bệnh viện kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sau 15 phút, anh H. được chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định với sự chuẩn bị sẵn sàng của ê-kíp ECMO (oxy hóa máu màng ngoài cơ thể) thuộc khoa Hồi sức tim mạch.

Ngay khi tiếp nhận, anh H. vừa được hồi sức rối loạn nhịp thất, vừa được can thiệp V-A ECMO cấp cứu. Sau khi ổn định tuần hoàn, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính toàn thân để loại trừ các nguyên nhân đột tử do tim thường gặp như nhồi máu cơ tim cấp, thuyên tắc động mạch phổi hay bệnh lý cấp tính động mạch chủ.

Chỉ trong vòng 48 giờ hồi sức chuyên sâu bằng V-A ECMO, kiểm soát thân nhiệt, sử dụng corticosteroid liều cao vì nghi ngờ viêm cơ tim cấp do vi-rút và lọc máu liên tục, anh H. đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn rối loạn nhịp thất, chức năng tim hồi phục.

Sau 7 ngày điều trị tích cực ở khoa Hồi sức tim mạch, tình trạng sức khỏe của anh H. đã ổn định. Kết quả chụp cộng hưởng từ tim sau đó khẳng định anh mắc viêm cấp tính trong cơ tim và màng ngoài tim.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt. Ảnh: BVCC

ThS.BS Võ Văn Trắng, Khoa Hồi sức tim mạch cho biết, viêm cơ tim cấp do vi-rút thường xuất hiện nhiều trong các tháng khí hậu trở lạnh hay mùa mưa tại Việt Nam, với triệu chứng thường gặp giống như cảm cúm, viêm dạ dày - ruột, khiến người bệnh, nhất là người trẻ, thường chủ quan.

"Ngoài các triệu chứng hô hấp hay tiêu hóa, người bệnh viêm cơ tim cấp cũng có triệu chứng tim mạch như đau ngực (hơn 80% trường hợp), khó thở (20-50% trường hợp), hồi hộp. Một số ít trường hợp viêm cơ tim cấp có thể diễn tiến thành viêm cơ tim tối cấp với rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp do sức co bóp cơ tim yếu và dẫn đến đột tử nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời", bác sĩ Trắng cho biết.

ThS.BS Nguyễn Thanh Thảo, Khoa Hồi sức tim mạch cho biết thêm, không phải người bệnh viêm cơ tim cấp do vi-rút nào cũng may mắn như anh H. khi đột tử được phát hiện và cấp cứu nhanh chóng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng liên viện.

"Với đặc điểm viêm lan tỏa trên cơ tim qua cộng hưởng từ tim, người bệnh cần được theo dõi sát, tầm soát các đột biến gene bệnh cơ tim và sinh thiết cơ tim nếu diễn tiến viêm cơ tim dai dẳng. Người bệnh cũng cần hạn chế gắng sức trong 3 tháng đầu để tránh nguy cơ đột tử và rối loạn nhịp tái phát", bác sĩ Thảo khuyến cáo.