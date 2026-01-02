Bệnh nhân là N.D.T. (15 tuổi, trú tại TPHCM), đang bước vào giai đoạn cuối học kỳ với cường độ học tập cao. Theo gia đình, trong thời gian ôn thi, T. thường xuyên thức khuya, ăn uống không đúng giờ, bỏ bữa và chịu căng thẳng kéo dài. Đáng chú ý, nam sinh này có xu hướng sử dụng nhiều thực phẩm không lành mạnh như đồ chiên rán, cay nóng, xúc xích, tương ớt… để “chống đói” trong lúc học bài.

Trước khi nhập viện, T. xuất hiện triệu chứng đại tiện phân đen kèm hoa mắt, chóng mặt, cơ thể mệt mỏi, da và niêm mạc xanh xao. Sau khi đi tiêu, tình trạng choáng váng tăng lên khiến gia đình lo lắng và đưa em đến cơ sở y tế cấp cứu. Kết quả nội soi tiêu hóa cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa kèm theo ổ loét dạ dày - tá tràng kích thước khoảng 7mm.

Theo hồ sơ bệnh án, 5 tháng trước, T. từng nhập viện điều trị loét dạ dày - tá tràng nặng, với ổ loét sâu kích thước 10 x 20mm. Xét nghiệm khi đó cho kết quả dương tính với vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), làm tăng nguy cơ xuất huyết và thủng tá tràng. Tuy nhiên, do áp lực học tập, việc theo dõi và điều chỉnh lối sống chưa được thực hiện triệt để.

Và lần nẩy, sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng xuất huyết của bệnh nhân đã được kiểm soát hoàn toàn. Nam sinh hiện ăn uống tốt trở lại, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Theo bác sĩ Lâm Bội Hy (bác sĩ điều trị trực tiếp cho T), áp lực học tập kéo dài, kết hợp với thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các bệnh lý tiêu hóa ở lứa tuổi học đường, đặc biệt là học sinh trung học.

“Căng thẳng thi cử khiến trẻ dễ rơi vào trạng thái lo âu, dẫn đến bỏ bữa, ăn uống thất thường, thiếu ngủ, ít vận động. Tình trạng này kéo dài làm tăng nguy cơ viêm, loét dạ dày và xuất huyết tiêu hóa”, bác sĩ Hy cho biết.

Ban đầu, bệnh thường biểu hiện bằng những cơn đau bụng thoáng qua, xuất hiện trước hoặc sau bữa ăn, dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường. Khi không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng với các triệu chứng như đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn, đi ngoài phân đen hoặc ra máu, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, khiến việc điều trị trở nên phức tạp và kéo dài.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm sát sao đến sức khỏe thể chất và tinh thần của con em trong mùa thi, giúp trẻ xây dựng thời gian biểu học tập hợp lý, đảm bảo ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc, tăng cường vận động và hạn chế các thực phẩm cay nóng, chiên rán. Việc lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ tâm lý kịp thời sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm do áp lực học tập gây ra.

