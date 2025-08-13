Ngay sau sinh, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, phải thở oxy và được chuyển viện khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Khi đến Trung tâm Sơ sinh, trẻ đã trong tình trạng tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng và được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng.

Mặc dù được hồi sức tích cực, sử dụng các kỹ thuật cao như thở máy, dùng surfactant, thở iNO, trẻ vẫn không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi, thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương ngày 13/8.

Thực tế, các bác sĩ tại đây ghi nhận không ít trường hợp tương tự, trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi được sinh mổ chưa có chuyển dạ, vì gia đình mong muốn "ngày giờ đẹp".

Việc chọn giờ sinh không đúng chỉ định có thể gây nhiều nguy cơ cho mẹ và trẻ. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Loan, Khoa Điều trị tích cực sơ sinh thuộc Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết trẻ được sinh ra do mổ đẻ chủ động có thể bị suy hô hấp với nhiều mức độ: Từ khó thở thoáng qua đến suy hô hấp nặng cần thở máy, thậm chí phải cần đến ECMO (tim phổi nhân tạo). Một số trường hợp nặng có thể tử vong.

Vị bác sĩ dẫn nhiều nghiên cứu cho thấy mổ lấy thai chủ động khi không có chuyển dạ khiến nguy cơ mắc hội chứng suy hô hấp ở trẻ cao gấp 2,6 lần so với mổ đẻ có chuyển dạ và cao gấp 1,9 lần so với đẻ thường.

Bác sĩ Loan cho hay trong thời kỳ bào thai, phổi bị dịch lấp đầy nên quá trình trao đổi khí phụ thuộc vào bánh rau. Khi bánh rau ngừng hoạt động chức năng, phổi phải đảm nhiệm vai trò này.

Trong cuộc đẻ thường, tử cung liên tục co làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi khí của bánh rau gây ra tình trạng giảm oxy của thai nhi, do đó phế nang phải được thông khí và máu qua phổi được tăng cường.

Bên cạnh đó, quá trình chuyển dạ kích thích tăng sản xuất adrenalin của thai nhi và tăng giải phóng hormone thyrotropin của bà mẹ. Cả hai quá trình này có tác dụng làm tế bào phổi giảm tiết dịch và bắt đầu hấp thu dịch phổi ở trong phế nang, là bước chuẩn bị để phổi bắt đầu thực hiện chức năng hô hấp.

Ở trẻ đẻ mổ chủ động không có quá trình này, dẫn đến phổi trẻ khi sinh ra chứa nhiều dịch hơn, dễ bị mắc các vấn đề về hô hấp sau sinh.

Chuyên gia khuyến cáo mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa rõ ràng. Thay vì lo lắng chọn giờ sinh hay phương pháp can thiệp không cần thiết, mẹ bầu nên chủ động theo dõi thai kỳ định kỳ và lựa chọn cơ sở y tế uy tín để sinh con.

Theo báo cáo của Bộ Y tế năm 2022, tỷ lệ sinh mổ chiếm gần 37% tổng số ca sinh, một số bệnh viện tỷ lệ này lên đến 50-60%, cao hơn nhiều lần so với mức 10-15% mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo. Tỷ lệ sinh mổ tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là các gia đình chủ động lựa chọn ngày, giờ sinh (dựa trên quan niệm tín ngưỡng, phong thủy, mong muốn mang lại may mắn, sức khỏe và thành công cho em bé).