Chiều qua, mấy bố con tôi đi xe máy trên đường Hoàng Minh Giám. Đoạn đường chỉ còn khoảng 300 mét nữa là về tới nhà… vậy mà mất tới 40 phút, chỉ vì tôi không phi xe máy lên vỉa hè.

Cả con đường rộng có thể chia làm ba làn xe bằng nhau, vậy mà ô tô lấn làn, chiếm trọn cả ba. Không còn một mét nào cho xe máy. Cứ thế, từng chiếc ô tô rề rề, rề rề… còn người đi xe máy thì ngộp thở giữa khói bụi và bế tắc.

Sự bủng nổ phương tiện cá nhân là ô tô khiến cuộc xung đột giữa ô tô và xe máy liên tục xảy ra khi tham gia giao thông. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Trước thực trạng này, tôi rất cảm thông với những người đi xe máy lên vỉa hè để di chuyển và xin phép đề xuất với những người làm công tác điều hành giao thông ba giải pháp rất cụ thể:

- Kẻ vạch ranh giới liền giữa ô tô và xe máy: Mọi tuyến đường có hai loại phương tiện cùng lưu thông đều nên có vạch riêng biệt, rõ ràng, dễ quan sát.

- Dành riêng một làn bên phải cho xe máy: Ô tô không được phép đi vào làn này. Nếu tắc đường, người ngồi ô tô vẫn có điều hòa, vẫn an toàn và thoải mái hơn rất nhiều so với người đi xe máy đang chịu khói bụi, nắng nóng.

- Phạt nghiêm ô tô xâm phạm làn xe máy: Có thể phạt nguội qua camera, hoặc mở kênh tiếp nhận dữ liệu người dân gửi về để ghi nhận vi phạm. Bởi việc ô tô “nuốt” hết làn xe máy đang khiến người dân phải chọn cách sai là leo vỉa hè chỉ để kịp về nhà nhanh hơn.

Mấy năm gần đây, kinh tế phát triển mạnh, việc sở hữu ô tô đã dễ dàng hơn khi giá xe ngày càng rẻ, khiến lượng xe lưu hành tăng nhanh chóng. Nhưng khi ô tô dành hết làn của xe máy – phương tiện phổ biến nhất ở Việt Nam thì giao thông đô thị chắc chắn sẽ càng thêm hỗn loạn.

Hy vọng các cơ quan chức năng sớm nghiên cứu để xe máy có làn đường riêng, để mọi người có thể về nhà sớm hơn, an toàn và bớt mệt mỏi hơn mỗi ngày.

Độc giả Phạm Ngọc Linh (Hà Nội)

