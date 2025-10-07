Tình trạng phổ biến tại các thành phố lớn ở Việt Nam hiện nay là sau một trận mưa to bất chợt và kéo dài chỉ trong vài tiếng, đường phố bỗng chốc hóa thành sông. Và nỗi ám ảnh lớn nhất của nhiều người đi xe máy chính là cảnh dắt bộ chiếc xe chết máy giữa biển nước.

Chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường tại các thành phố lớn có thể nhanh chóng biến thành sông. Ảnh: Như Sỹ

Trong số đó, có không ít trường hợp xe bị chết máy đến từ sai lầm của chủ phương tiện chỉ vì cố gắng nổ máy ngay sau khi xe bị ngập nước, khiến xe càng bị hỏng nặng hơn.

Tại sao không được nổ máy sau khi xe bị ngập nước?

Theo anh Trần Quốc Cường - một chủ cơ sở bảo dưỡng và sửa chữa xe máy tại Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), việc phải dắt một chiếc xe máy trong trời mưa gió không hề dễ dàng với nhiều người. Đây chính là nguyên nhân khiến họ nôn nóng, muốn xe có thể hoạt động trở lại nhanh chóng sau khi đã di chuyển qua vùng ngập nước.

Tuy nhiên, đây là điều tuyệt đối "không làm" khi xe bị ngập sâu vì nước có thể đã tràn vào động cơ thông qua đường ống xả, xâm nhập vào hệ thống điện làm tê liệt khả năng hoạt động của các bộ phận. Thay vào đó, chủ xe cần nắm vững các quy trình "cấp cứu" dành cho một chiếc xe máy bị ngập nước để giảm thiểu thiệt hại và tiết kiệm chi phí nhất có thể, anh Cường nhấn mạnh.

Các bước xử lý xe máy bị ngập nước và chi phí khắc phục

Ngay khi xe bị chết máy do ngập nước, việc đầu tiên chủ xe cần làm là dắt xe đến nơi khô ráo, cao ráo và tuyệt đối không khởi động lại xe. Sau đó, tìm cách đưa xe đến một cửa hàng sửa chữa uy tín gần nhất. Dưới đây là các hạng mục cần xử lý khi xe đã bị ngập nước và chi phí ước tính để các chủ xe có thể tham khảo.

- Hệ thống động cơ: Đây là bộ phận quan trọng và dễ bị tổn thương nhất. Thợ máy sẽ tháo bugi ra ngoài để lau khô và tạo đường thoát cho nước trong buồng đốt. Xả toàn bộ dầu nhớt cũ. Nhớt có màu trắng đục như cà phê sữa, đó là dấu hiệu nước đã vào động cơ.

Sau đó, động cơ sẽ cần được súc rửa nhằm loại bỏ hoàn toàn nước và cặn bẩn, cuối cùng mới thay dầu nhớt mới. Anh Cường khuyến cáo chủ xe cần thay lại dầu thêm một lần nữa sau 1-2 ngày sử dụng để loại bỏ hoàn toàn nước còn tồn đọng. Chi phí thay dầu nhớt dao động từ 100.000 - 180.000 đồng (tùy loại xe và loại nhớt), công súc rửa động cơ: 100.000-200.000 đồng.

Dầu nhớt nhiễm nước sẽ có màu đục như cà phê sữa. Ảnh: Ngô Minh

- Hệ thống nhiên liệu: Nếu xe bị ngập nước sâu quá khu vực nắp bình xăng, chủ xe nên xả bỏ toàn bộ xăng cũ trong bình vì rất có thể đã bị nhiễm nước. Việc cần xử lý là vệ sinh sạch sẽ bình xăng. Đối với xe số sử dụng chế hòa khí, cần tháo bình xăng con ra và làm sạch. Đối với xe tay ga (FI), cần kiểm tra và vệ sinh kim phun điện tử.

Công vệ sinh bình xăng con, chế hòa khí: 80.000-150.000 đồng, trong khi vệ sinh kim phun bằng máy chuyên dụng sẽ cao hơn, dao động từ 150.000-250.000 đồng.

- Hệ thống truyền động: Với xe số là vệ sinh, tra dầu mỡ lại cho nhông xích. Với xe ga là phải tháo bộ nồi ra, vệ sinh và sấy khô dây curoa và các chi tiết bên trong vì nước vào bộ nồi xe ga gây trượt dây curoa, khiến xe yếu và ì. Chi phí vệ sinh khoảng 100.000-150.000 đồng.

Vệ sinh lại hệ thống truyền động của xe máy. Ảnh: Ngô Minh

- Hệ thống điện: Nước là kẻ thù của hệ thống điện, gây chập chờn, đoản mạch và ăn mòn các tiếp điểm. Vì vậy, cần xì khô, làm sạch bugi, mobin sườn, IC, các giắc cắm điện để đảm bảo hệ thống đánh lửa hoạt động ổn định và tránh các lỗi vặt về điện sau này. Hạng mục này chủ yếu là công, khoảng 50.000-100.000 đồng.

Nếu có bộ phận bị hỏng (như IC) thì chi phí thay thế sẽ cao hơn nhiều. Giá IC cho các dòng xe như Honda Wave, Yamaha Sirius, Yamaha Exciter thường có mức giá dao động từ 600.000-1.000.000 đồng. Các dòng xe tay ga phổ biến hiện nay thì có mức giá thay IC từ 2.000.000-4.000.000 đồng. Thậm chí, với một số dòng xe tay ga cao cấp, giá của IC cũng có thể lên đến 8.000.000 đồng.

- Lọc gió: Nếu là lọc gió giấy (xe số) bị ướt thì bắt buộc phải thay mới, trong khi lọc gió tẩm dầu (xe tay ga) thì có thể tận dụng sấy khô để dùng lại. Lý do là vì lọc gió ướt sẽ cản không khí vào động cơ khiến xe khó nổ, máy ì và tốn nhiên liệu. Chi phí thay lọc gió động cơ từ 95.000-150.000 đồng.

Chi phí thay lọc gió động cơ từ 95.000-150.000 đồng. Ảnh: Ngô Minh

Như vậy, tổng chi phí để "hồi sinh" một chiếc xe máy bị ngập nước nhẹ, được xử lý kịp thời và đúng cách, sẽ dao động trong khoảng 400.000-1.000.000 đồng. Con số này tuy không nhỏ, nhưng nó là một khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng để cứu chiếc xe của bạn khỏi những hư hỏng nặng nề hơn, có thể lên tới hàng triệu đồng.

