Giữa thời đại xe máy ngày càng “thông minh hóa”, hàng loạt công nghệ hiện đại xuất hiện dày đặc khiến nhiều biker cảm thấy rối rắm. Không ít người thậm chí bỏ qua các tính năng hữu ích chỉ vì không hiểu rõ công dụng thực tế.

Hãy cùng tìm hiểu 8 tính năng hiện đại trên xe máy tưởng chừng như “xa xỉ” nhưng hóa ra lại cực kỳ thiết thực trong điều kiện vận hành ở Việt Nam.

Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS)

Ở những đoạn đường mưa trơn, sỏi đá hoặc ổ gà bất chợt – bánh sau bị trượt khi lên ga là nỗi ám ảnh không của riêng ai. Đây chính là lúc hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) phát huy tác dụng.

Hệ thống TCS sử dụng cảm biến để giám sát tốc độ quay giữa bánh trước và bánh sau. Khi phát hiện bánh sau quay nhanh bất thường là dấu hiệu mất độ bám, hệ thống lập tức can thiệp bằng cách giảm công suất động cơ hoặc điều chỉnh bướm ga, giúp bánh xe lấy lại độ bám đường.

Trên các dòng xe cao cấp, TCS còn có khả năng dự đoán nguy cơ trượt bánh trước khi nó xảy ra. Tại Việt Nam, TCS đã xuất hiện trên nhiều mẫu xe như Yamaha NVX 155, Honda SH160i, Honda ADV 350, Vespa GTS 300 ABS…

Các chế độ lái linh hoạt

Tương tự ô tô, nhiều mẫu xe máy hiện nay cho phép thay đổi chế độ lái chỉ bằng một nút bấm. Mỗi chế độ mang đặc tính vận hành riêng, chẳng hạn như chế độ "Rain” giúp xe kiểm soát lực kéo tốt hơn khi trời mưa, chế độ “Sport” tăng phản ứng bướm ga để mang lại cảm giác mạnh mẽ, còn chế độ “Road” giữ cân bằng cho việc đi lại hàng ngày.

Một số xe còn cho phép tùy chỉnh chế độ lái riêng, như trên dòng Harley-Davidson đời 2025, giúp người dùng điều chỉnh phong cách vận hành theo ý thích.

Kết nối Bluetooth

Màn hình kim truyền thống đang dần nhường chỗ cho màn hình điện tử TFT hiện đại. Nhờ kết nối Bluetooth, bảng đồng hồ giờ đây có thể “giao tiếp” với điện thoại thông minh. Người lái có thể xem chỉ dẫn GPS, đọc thông báo cuộc gọi, điều khiển nhạc ngay trên màn hình xe.

Các ứng dụng như Yamaha Connect X hoặc Honda RoadSync còn lưu lại thông tin quãng đường, tốc độ, mức pin, cảnh báo… giúp quản lý xe thuận tiện hơn.

Khởi động bằng khóa thông minh (Smart Key)

Tạm biệt cảnh loay hoay tìm chìa khóa trong cốp hay túi áo. Tính năng Smart Key cho phép người lái mở khóa và khởi động xe chỉ bằng một nút bấm khi thiết bị FOB ở trong phạm vi cho phép. Tính năng này mang lại sự tiện lợi, chống trộm hiệu quả hơn, đồng thời tạo cảm giác cao cấp. Hiện đã phổ biến trên nhiều dòng xe của Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio…

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)

ACC là phiên bản nâng cấp của Cruise Control. Thay vì chỉ giữ tốc độ cố định, ACC sử dụng radar phía trước để tự điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Tính năng này vốn phổ biến trên ô tô, nay cũng đã được nhiều hãng xe máy áp dụng.

Các mẫu xe phân khối lớn của BMW, Ducati và KTM hiện đang đi đầu trong công nghệ này, giúp hành trình đường dài trở nên thư thái hơn bao giờ hết.

Chống bó cứng phanh ABS khi vào cua

Phanh ABS thông thường chỉ hiệu quả khi phanh trên đường thẳng. Nhưng khi xe đang nghiêng vào cua, lực bám giảm, việc phanh rất dễ gây trượt bánh. Chính vì vậy, công nghệ ABS khi vào cua được xem là một bước đột phá để xử lý bài toán khó này.

Hệ thống sử dụng cảm biến góc nghiêng để tính toán lực phanh phù hợp, phân phối hợp lý giữa hai bánh để tránh khóa bánh ngay cả khi xe đang vào cua. KTM là hãng tiên phong, sau đó BMW và Kawasaki cũng tham gia cuộc chơi công nghệ này.

Cảnh báo điểm mù (BSD)

Dù đã có gương chiếu hậu, những "điểm mù" chết người vẫn luôn tồn tại. Hệ thống này sử dụng radar hoặc cảm biến để quét khu vực hai bên và phía sau xe. Khi có xe lọt vào điểm mù, đèn cảnh báo sẽ sáng lên, thường đặt ngay trên gương chiếu hậu giúp người lái đưa ra quyết định chuyển làn an toàn hơn. BMW gọi công nghệ này là Side View Assist.

Đèn pha thích ứng (Adaptive Headlight)

Khi ôm cua ban đêm, đèn pha truyền thống chỉ chiếu thẳng về phía trước, tạo ra vùng tối nguy hiểm bên trong góc cua. Nhưng sự xuất hiện của đèn pha thích ứng đã giải quyết được vấn đề này.

Đèn pha thích ứng sẽ tự điều chỉnh hướng chiếu sáng để “rọi” theo góc cua, giảm điểm mù và tăng tầm nhìn. Ducati, KTM và BMW là những hãng tiên phong trong công nghệ này, biến việc lái đêm trở nên an toàn và thú vị hơn.

