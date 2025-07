‘Lướt sóng’ bất động sản chịu thuế cao, chuyên gia nói gì?

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về hồ sơ dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế). Theo tờ trình, bộ này đề xuất, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 20% theo từng lần chuyển nhượng. Trường hợp không xác định giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, sẽ tính thuế theo thời gian nắm giữ.

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, cho rằng, đề xuất đánh thuế 20% trên giá trị chênh lệch giữa giá mua và bán bất động sản theo từng lần chuyển nhượng với cá nhân là hợp lý, bởi một công ty kinh doanh bất động sản cũng phải đóng thuế từ 20-22%.

Ninh Bình đề xuất xây sân bay quốc tế 720ha, cách Nội Bài 80km

UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất với Bộ Xây dựng phương án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình với tổng diện tích quy hoạch khoảng 720ha tại phường Liêm Tuyền, cách sân bay Nội Bài khoảng 80km.

Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua nút giao Liêm Tuyền. Ảnh: Trương Dũng

UBND tỉnh Ninh Bình cũng đề xuất xây dựng sân bay quốc tế Ninh Bình theo tiêu chuẩn cấp 4E, với 2 đường cất hạ cánh song song phụ thuộc, tổng diện tích quy hoạch xây dựng khoảng 720ha.

Công suất thiết kế ban đầu của sân bay quốc tế Ninh Bình sẽ đạt khoảng 10 triệu hành khách/năm, có dự trữ quỹ đất để mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Đất nền hạ nhiệt sau sáp nhập, cuối năm liệu có ‘sóng’?

Từng được xem là kênh đầu tư vua, đất nền thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau đợt tăng nóng đầu năm và ảnh hưởng từ các thông tin sáp nhập tỉnh, thành, thị trường đã dần hạ nhiệt.

Theo dữ liệu của đơn vị nghiên cứu, mức độ quan tâm đến đất nền trong tháng 6 giảm mạnh so với tháng 3.

Ví như Hà Nội giảm 47%, TPHCM (cũ) giảm 28%. Nguồn cung cũng co lại khi lượng tin đăng tại các khu vực này đều giảm. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng từ cả người mua lẫn người bán, trong bối cảnh chi phí nắm giữ tăng và chính sách chưa rõ ràng.

Mức độ quan tâm đến đất nền cũng cho thấy sự phân hóa theo vùng. Tại miền Bắc, mức độ quan tâm phân bố rộng tới các tỉnh, thành như Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang (cũ), Hưng Yên (cũ). Trong khi tại miền Nam, mức độ tập trung cao quanh TPHCM, điển hình như Bình Dương (cũ), Đồng Nai (cũ), Long An (cũ), Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Thanh tra Chính phủ thanh tra loạt dự án có vướng mắc, tiềm ẩn thất thoát ở TPHCM

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề đối với các công trình, dự án có dấu hiệu vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả đầu tư thấp và tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Tại TPHCM, có 20 công trình, dự án nằm trong danh sách thanh tra.

Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp thanh tra 20 công trình, dự án bất động sản tại TPHCM. Ảnh: Anh Phương

Trong đó, có nhiều dự án quy mô lớn như: Dự án xây dựng 4 tuyến đường chính tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, do CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư; dự án The EverRich 2 (phường Phú Thuận, quận 7 cũ) của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt; Khu phức hợp tại số 628-630 Võ Văn Kiệt (phường 1, quận 5 cũ) của CTCP Bất động sản Sài Gòn Vi Na; dự án Trung tâm Chí Linh (phường 10, TP. Vũng Tàu cũ) của Tổng Công ty DIC; dự án The EverRich 3 (quận 7 cũ) của Công ty TNHH Dynamic Innovation.

Bất cập đất ở giá 687 triệu/m2, đất vườn cùng thửa lại chỉ 810 nghìn/m2

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, đã nêu những bất cập khi hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất quá cao khi chuyển mục đích sử dụng.

TS Thuận cho biết, khi TPHCM ban hành bảng giá đất điều chỉnh theo Quyết định 79 (áp dụng từ ngày 31/10/2024 đến hết năm 2025), ông đã kiến nghị sửa đổi quy định về cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích tại Nghị định 103/2024/NĐ-CP.

Theo ông Thuận, chủ trương ban đầu của Bộ Tài chính khi soạn thảo Nghị định 103 là nhằm tránh gây xáo trộn giá đất, đồng thời không làm tiền sử dụng đất tăng quá cao. Tuy nhiên, các ý kiến góp ý từ các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ), chưa chính xác, dẫn đến một số điểm bất cập trong nghị định sau khi ban hành.