Nếu vàng thế giới lên 5.000 USD/ounce, giá quy đổi khoảng 157–163 triệu đồng/lượng với tỷ giá 26.000–27.000 đồng/USD, chưa tính chênh lệch và thuế, phí.

Khi lực cản trở thành bệ đỡ

Tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) diễn ra từ ngày 4-6/10 tại Italy, cuộc khảo sát giá thường niên với sự tham gia của 30 chuyên gia đầu ngành và khoảng 700 đại biểu đến từ gần 250 tổ chức toàn cầu đã đưa ra những con số gây ngạc nhiên.

Cụ thể, các đại biểu dự báo vàng sẽ giao dịch ở mức 5.013,3 USD/ounce trong 12 tháng tới, tương đương mức tăng khoảng 20% so với mức 4.163,3 USD/ounce tại thời điểm khảo sát. Dự báo mới này cao hơn mức 4.980,3 USD/ounce mà các đại biểu đưa ra tại hội nghị năm 2025.

Nếu vàng thế giới lên 5.000 USD/ounce, giá quy đổi khoảng 157–163 triệu đồng/lượng với tỷ giá 26.000–27.000 đồng/USD, chưa tính chênh lệch và thuế, phí.

Đáng chú ý, dự báo được đưa ra trong bối cảnh vàng đang đối mặt với một năm đầy khó khăn.

Năm 2026, giá vàng đã giảm khoảng 3% do kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong bối cảnh chiến tranh Mỹ - Iran đẩy giá dầu lên cao, thúc đẩy lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách thắt chặt.

Trước đó, vàng đã tăng 64% trong năm 2025, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979 và đạt đỉnh kỷ lục 5.595 USD/ounce vào tháng 1/2026.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của LBMA tại Sorrento, Italy vừa đưa ra dự báo về giá vàng và bạc trong 12 tháng tới. Ảnh: Bangladesh Pratidin

Tuy nhiên, một chủ đề xuyên suốt hội nghị là bản chất của các yếu tố vốn được coi là bất lợi cho vàng đang trở nên ngày càng phức tạp.

Lợi suất trái phiếu cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lời, nhưng các diễn giả cũng lưu ý rằng nợ công gia tăng và tình hình tài khóa suy yếu đang đặt ra câu hỏi về độ tin cậy dài hạn của trái phiếu chính phủ.

Ông Vikram Dhawan, Trưởng bộ phận Hàng hóa kiêm Quản lý Quỹ tại Nippon India Mutual Fund, nhận định: “Theo tôi, vàng đang phát đi một tín hiệu rằng nợ toàn cầu có thể sắp chạm ngưỡng nguy hiểm, khi lượng trái phiếu phát hành ra có thể vượt xa nhu cầu mua vào”.

Lực mua của các ngân hàng trung ương tiếp tục là yếu tố hỗ trợ triển vọng giá vàng. Theo kết quả Khảo sát Quản lý Dự trữ mới nhất của UBS Asset Management được công bố tại hội nghị, 65% người tham gia khảo sát coi đa dạng hóa là lý do chính để nắm giữ vàng.

Vàng cũng nằm trong nhóm tài sản mà các ngân hàng trung ương dự kiến tăng nắm giữ trong 12 tháng tới.

Nhiều quan chức ngân hàng trung ương nhấn mạnh vị thế độc đáo của vàng như một loại tài sản không phải là khoản nợ của bất kỳ bên nào khác.

Các diễn giả lưu ý rằng sự phân mảnh địa chính trị, các lệnh trừng phạt và lo ngại về rủi ro tín dụng quốc gia đã làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ một tài sản không đi kèm rủi ro đối tác hay rủi ro vỡ nợ.

Ông Tomasz Malkowski, chuyên gia giao dịch vàng tại Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, chia sẻ: “Tôi cho rằng vàng là một trụ cột ổn định, là biểu tượng của sự ổn định quốc gia trong mắt nhà đầu tư và là mỏ neo trong thời kỳ thị trường tài chính biến động”.

Bạc: “Ngôi sao” bị lãng quên đang trở lại

Bạc được dự báo tăng mạnh hơn vàng, với mức tăng hơn 54% trong 12 tháng tới.

Bạc đã giảm 14% trong năm 2026, sau khi tăng vọt 147% trong năm 2025. Mặc dù giá cao đang buộc các doanh nghiệp sử dụng bạc trong công nghiệp phải cắt giảm tiêu thụ ở những khâu có thể, nhưng những người tham dự hội nghị cho biết nhu cầu dài hạn đối với bạc vẫn được duy trì.

Các nhà sản xuất pin mặt trời tiếp tục tìm cách tiết kiệm lượng bạc sử dụng do chi phí gia tăng, nhưng các diễn giả cho rằng kim loại này rất khó bị thay thế hoàn toàn trong công nghệ năng lượng mặt trời.

Sự phát triển không ngừng của cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, xe điện và xu hướng điện hóa trên diện rộng được kỳ vọng sẽ tạo ra nhu cầu dài hạn cho cả bạc và vàng.

Nhu cầu đầu tư vào bạc vật chất cũng duy trì sự ổn định. Các đại lý báo cáo rằng vào đầu năm nay, có những thời điểm nguồn cung hạn chế và lực mua mạnh khiến họ gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường.

Dù vậy, triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các đại biểu cũng lưu ý rằng thị trường kim loại quý có thể vẫn biến động mạnh khi lãi suất và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao.

Bài học từ năm 2025 vẫn còn nguyên giá trị: các đại biểu tại hội nghị năm đó từng dự báo vàng sẽ đạt 4.980,3 USD/ounce, nhưng thực tế thị trường đã không đạt được mức này. Điều đó cho thấy ngay cả những chuyên gia đầu ngành cũng có thể sai.

Dù vậy, thông điệp chính từ hội nghị vẫn là: nhu cầu mang tính cơ cấu từ các ngân hàng trung ương, những lo ngại về nợ công, sự bất định về địa chính trị và nhu cầu tiêu thụ trong lĩnh vực công nghiệp ngày càng tăng sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng và bạc trong dài hạn.

Theo Investing.com, The Economic Times, Capital Futures