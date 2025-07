Ngày 6/7 Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng bàn giao Nguyễn Vũ Hảo (30 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) cùng 2 người có liên quan cho Công an phường Tân Thới Hiệp và Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM để điều tra, xử lý.

Hảo chính là chủ tiệm Internet Tiger Gaming (đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp) đã hành hung dã man 2 thiếu niên trong clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc những ngày qua.

Các đối tượng bị bắt giữ khi ẩn náu tại nhà nghỉ ở xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, khi clip lan truyền, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Tân Thới Hiệp vào cuộc xác minh, điều tra.

Hai nạn nhân bị bạo hành dã man là H.T.L. (14 tuổi) và V.M.H. (13 tuổi) hiện cùng gia đình đi chơi xa. Còn kẻ bạo hành là Hảo cũng đi Đà Lat cùng bạn bè.

Công an TPHCM ra thông báo, phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp truy bắt.

Lực lượng Phòng CSGT, Công an tình Lâm Đồng đã lần theo dấu vết, phát hiện Hảo cùng 2 người liên quan ẩn náu tại nhà nghỉ H.T. xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.

Rạng sáng 6/7 tổ công tác Phòng CSGT phối hợp cùng Công an xã Liên Hương ập vào nhà nghỉ, bắt giữ Hảo và 2 người liên quan.

Clip hành hung dã man 2 thiếu niên gây phẫn nộ dư luận. Ảnh: Cắt từ clip

Như đã thông tin, mới đây mạng xã hội lan truyền đoạn clip thể hiện Hảo hành hung dã man 2 thiếu niên.

Người này đã dùng nắp thùng nhựa, dụng cụ hốt rác, mũ bảo hiểm và tay, chân đấm đá túi bụi 2 thiếu niên. Thậm chí khi 2 thiếu niên đã nằm xuống nền, anh ta vẫn tiếp tục vung chân đạp vào vùng mặt của họ.

Qua điều tra xác định, vụ hành hung xảy ra vào 2h30 sáng 23/3/2025 tại tiệm Internet Tiger Gaming trên đường Nguyễn Ảnh Thủ do Hảo làm chủ

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, L. và H. đến tiệm Internet của Hảo. Khi chơi game, 2 em không dùng tài khoản của mình mà dùng tài khoản của người khác đăng nhập.

Phát hiện việc này, nhân viên tiệm nhắn tin báo cho Hảo. Khi người này về đã có hành động bạo hành 2 thiếu niên như trong clip lan truyền trên mạng xã hội.