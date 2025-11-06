Chiều 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010-2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất sau khi Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Cơ quan CSĐT vào cuộc điều tra, xác minh thông tin cầu Sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn.

Cơ quan CSĐT phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường tại trụ T3, cầu Sông Lô. Ảnh: CACC

Sau khi cảnh sát vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo xử lý nghiêm theo quy định.

Vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Móng cọc tại trụ T3 đã lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, cầu Sông Lô (bắc qua sông Lô) thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2015. Đây là cây cầu nối trung tâm xã Đoan Hùng với khu vực người dân sinh sống vùng ven sông và các xã lân cận của tỉnh Tuyên Quang.

Mực nước sông qua khu vực cầu sông Lô thấp, lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu. Đặc biệt, tại khu vực trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m (từ đế móng đến đất nền). Trong đó có một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.