Ngày 12/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Viết Hợi (SN 1983, trú tại xã Ea Knuếc) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hồ Viết Hợi (áo xanh) bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Hồ Viết Hợi có hoạt động hướng dẫn, vận động một số hộ dân thực hiện khiếu nại, kiến nghị, đồng thời tham gia tổ chức hoạt động tập trung đông người và có hành vi cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Quá trình điều tra xác định, những hoạt động trên đã ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng, hoạt động của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân khi thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo cần tìm hiểu, nắm rõ và tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện quyền của mình đúng trình tự, thủ tục, tránh bị tác động, lôi kéo dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật.