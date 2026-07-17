Vĩnh Long:

Ngày 17/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Cao Thị Ngọc Mai (52 tuổi, ngụ xã Thành Thới) để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt bị can Cao Thị Ngọc Mai. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Mai bị TAND tỉnh Trà Vinh (cũ) tuyên phạt 5 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, từ tháng 3/2025 đến thời điểm bị bắt, Mai liên tục sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung quy kết, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều tổ chức và cá nhân.

Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật nhưng Mai vẫn không chấp hành mà tiếp tục đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khám xét nơi ở của bị can Cao Thị Ngọc Mai. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Thị Ngọc Mai về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét nơi ở của bị can để phục vụ công tác điều tra.