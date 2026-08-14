Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tân (43 tuổi), chủ Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân, để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cửa hàng của ông Tân nằm trên đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, ngay khu vực trung tâm TP Cần Thơ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Phạm Văn Tân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo Công an TP Cần Thơ, thực hiện kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cửa hàng đang bày bán nhiều giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan công an tạm giữ 1.520 sản phẩm giày, dép mang các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam như POLO, CHANEL, Louis Vuitton, Adidas, GUCCI, CROCS, BURBERRY, DIOR, Versace, Lacoste, NIKE, HERMÈS...



Cơ quan công an kiểm tra tại hộ kinh doanh Phạm Văn Tân. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tân khai nhận Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân có mua bán giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và tính hợp pháp của hàng hóa trước khi mua bán, lưu thông; không vì lợi nhuận mà kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.