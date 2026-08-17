Ngày 17/8, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả liên tỉnh, bắt giữ nhiều nghi phạm, thu hàng trăm tờ tiền giả cùng máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất tiền giả. Ảnh: CACC

Theo điều tra, khoảng 9h ngày 6/8, Công an phường Tân An nhận tin báo từ nhân viên một quán nước trên đường Phạm Sơn Khai về việc một khách hàng dùng tờ 500.000 đồng nghi giả để thanh toán hóa đơn 46.000 đồng, sau đó nhận lại 454.000 đồng.

Công an phường Tân An nhanh chóng truy xét và đến khoảng 18h cùng ngày xác định Nguyễn Hồng Ngọc Thảo, 22 tuổi, trú phường Tân An, là người sử dụng tờ tiền trên.

Làm việc với công an, Thảo thừa nhận hành vi. Từ lời khai của người này, Công an phường Tân An báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, phối hợp Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế khám xét khẩn cấp những nơi nghi cất giấu tiền giả.

Cảnh sát thu thêm 74 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Thảo khai do cần tiền tiêu xài và muốn thu lợi bất chính nên lên Facebook tìm người bán tiền giả.

Từ ngày 4 đến 5/8, Thảo liên hệ hai người tên Hiếu và Khải, mua 32 triệu đồng tiền giả với giá 6,2 triệu đồng tiền thật. Sau khi nhận tiền, Thảo đã dùng ba tờ 500.000 đồng để trả phí dịch vụ và mua hàng tại Cần Thơ.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CACC

Lần theo đường dây đến Tây Ninh

Mở rộng điều tra, Thảo khai từng liên hệ mua tiền giả từ một người ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Từ manh mối này, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét đường dây.

Khoảng 2h ngày 7/8, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, cảnh sát bắt Trần Quốc Khải, 26 tuổi, trú tỉnh Đồng Tháp. Khải bị phát hiện mang theo 15 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và khai mua số tiền này từ một người ở TPHCM.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, tại một quán cà phê võng ở xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp, tổ công tác bắt Bùi Văn Cường, 38 tuổi, trú tỉnh An Giang. Người này bị thu giữ 55,9 triệu đồng tiền giả và khai mua số tiền trên từ các đối tượng ở khu vực Cửa khẩu Mộc Bài.

Khoảng 20h, công an bắt thêm hai người, trong đó có Huỳnh Quốc Thanh, 28 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh, được xác định là người cầm đầu việc sản xuất tiền giả. Khám xét, cảnh sát thu 96,5 triệu đồng tiền giả trên người Thanh.

Thanh khai cùng Nguyễn Trần Quốc Định sản xuất tiền giả tại nhà riêng ở xã Trà Vòng, tỉnh Tây Ninh. Hai người bắt đầu thực hiện từ tháng 2/2026, sau đó đăng thông tin trên mạng xã hội để trao đổi, mua bán với khách hàng ở nhiều địa phương như Tây Ninh, TPHCM, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Cần Thơ.

Theo lời khai, Thanh đã bán 24 triệu đồng tiền giả cho một người tên Cường ở TPHCM. Khám xét nơi ở của Thanh, công an thu thêm 126 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 14 tờ mệnh giá 200.000 đồng cùng máy in màu đa năng, laptop, mực in và các dụng cụ phục vụ việc sản xuất.

Thanh khai làm tiền giả để có tiền tiêu xài. Sau khi sản xuất, tiền được đưa lên mạng xã hội để tìm người mua. Tiền thật thu được sau khi trừ chi phí sản xuất được Thanh và Định chia nhau.

Đối với Nguyễn Trần Quốc Định, 28 tuổi, cảnh sát thu hai tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trên người. Định khai được Thanh đưa số tiền này để tiêu xài cá nhân. Khám xét nơi ở của Định tại xã Phước Thạnh, công an thu thêm 3,2 triệu đồng tiền giả.

Đến 19h ngày 8/8, tại xã Nhà Bè, TPHCM, Công an TP Cần Thơ bắt Nguyễn Đức Cường, 19 tuổi, trú tỉnh Đắk Nông. Khám xét người và nơi ở của Cường, cảnh sát thu 68 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Theo Công an TP Cần Thơ, kết quả giám định xác định toàn bộ số tiền thu giữ từ các nghi phạm là tiền giả.