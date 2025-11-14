Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thành (SN 1981, trú phường Hải Châu) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bà H.T.K (SN 1989, trú phường Ngũ Hành Sơn) đã gửi đơn tố giác Thành lừa đảo chiếm đoạt 5,89 tỷ đồng thông qua việc rao bán đất tại dự án Cella Central.

Bị can Nguyễn Ngọc Thành. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Kết quả điều tra xác định, vào tháng 8/2022, bà K. đã đến gặp Nguyễn Ngọc Thành tại một công ty trên đường 2/9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Tại đây, Thành tự xưng là tổng giám đốc doanh nghiệp và giới thiệu bà mua lô đất rộng 98 m² với giá hơn 6,5 tỷ đồng. Tin tưởng vào giấy tờ và lời cam kết, bà K. đã lần lượt chuyển gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản do Thành cung cấp.

Tuy nhiên, khi đến hạn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Thành liên tục trì hoãn, viện lý do chưa ra sổ.

Đến tháng 9/2023, bà K. phát hiện thửa đất đang bị thế chấp tại ngân hàng, bị tạm dừng giao dịch theo quyết định của tòa án. Dự án Cella Central cũng không tồn tại thực tế, bởi Thành tự vẽ sơ đồ, phân lô để rao bán trái phép.