Chiều 14/11, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ Mr Hunter – Lê Khắc Ngọ, một trong hai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô cực lớn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh: TD

Theo kết quả điều tra, Lê Khắc Ngọ cùng Mr Pips – Phó Đức Nam là hai mắt xích chủ chốt vận hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô cực lớn.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát Philippines bắt giữ Lê Khắc Ngọ cùng một số đồng phạm. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để dẫn độ Ngọ về Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, đồng thời thu hồi số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Cả hai đối tượng cầm đầu, Ngọ và Nam, đều đã sa lưới. Chiến công này được các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đánh giá cao, bởi nhiều quốc gia từng gặp khó khăn với mô hình tội phạm tương tự.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2021, Nam và Ngọ đã bắt tay với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, có văn phòng điều hành tại Phnom Penh (Campuchia).

Nhóm này chỉ đạo 7 người tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” đặt tại TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác. Tại TPHCM, chúng lập một công ty “bình phong” rồi mở rộng thêm 44 văn phòng trên cả nước, gồm 24 văn phòng tại Hà Nội và 20 văn phòng ở các địa phương khác.

Dù không đăng ký hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, các công ty “ma” vẫn tuyển nhân viên để triển khai hoạt động giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh.

Nhóm lừa đảo còn tạo lập và điều hành 5 trang web giao diện tiếng Anh nhằm đánh lừa nhà đầu tư rằng họ đang giao dịch trên các sàn quốc tế uy tín.

Lê Khắc Ngọ thường xuyên khoe xe sang để 'bẫy' nhà đầu tư. Ảnh: MXH

Thực chất, toàn bộ hệ thống đã được lập trình sẵn và gắn trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng do nhóm điều hành quản lý. Những “sàn giao dịch” này cũng được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4 và MetaTrader 5 - nền tảng giao dịch tài chính phổ biến toàn cầu.

Để vận hành trơn tru, các đối tượng phân chia nhân sự thành nhiều bộ phận như kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Mỗi bộ phận hoạt động độc lập nhưng hỗ trợ lẫn nhau, tiếp cận nạn nhân chủ yếu qua Zalo, Telegram… nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn của chúng là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng và chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định. Thời gian đầu, nạn nhân được “cho ăn lãi”, thậm chí rút được tiền, nhằm tạo cảm giác an toàn.

Sau đó, nhóm lừa đảo dụ dỗ khách hàng tăng vốn giao dịch. Khi tài khoản bắt đầu thua lỗ hoặc bị “cháy”, chúng tiếp tục đưa thông tin gian dối để nạn nhân nạp thêm tiền với hy vọng “gỡ gạc”. Khi nạn nhân cạn kiệt tài chính, nhóm lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đỉnh điểm, ngày 25/10/2024, Công an Hà Nội phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.