Hấp lực của đông bắc TP.HCM

Dữ liệu từ Vietnam Report là một chỉ dấu đáng chú ý cho xu hướng này: trong danh sách “Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025”, TP.HCM vượt Hà Nội dẫn đầu nhờ lợi thế về môi trường đầu tư, thu hút FDI và sức hút với các tập đoàn trong và ngoài nước. Lực hút càng được khuếch đại sau sáp nhập, khi thành phố gia tăng “công suất” tăng trưởng nhờ hiện diện của Bình Dương (cũ), điểm đến hấp dẫn của vốn FDI.

Năm 2024, Bình Dương đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng vốn FDI với mức tăng 20% so với cùng kỳ. Nơi đây còn là “thỏi nam châm nhân lực” khi sở hữu tỷ suất di cư thuần dương cao nhất Việt Nam, đạt 77,6‰, minh chứng cho vị thế của một cực tăng trưởng công nghiệp - đô thị hiện đại hút mạnh lao động khi FDI trở thành động lực dài hạn.

Đặc biệt, theo dòng vốn của các dự án và doanh nghiệp đầu tư lớn, Bình Dương thu hút hơn 45.000 chuyên gia và quản lý cấp cao đến làm việc và con số này được dự báo tiếp tục tăng lên. Tổ chức Avison Young thống kê, năm 2025, nhóm lưu trú dài hạn tại TP.HCM, gồm chuyên gia nước ngoài, lao động thu nhập cao và khách công tác quốc tế, ghi nhận sự bật tăng tỷ trọng và có xu hướng lưu trú dài hơn.

Thực tế trên cho thấy, chắc chắn nhu cầu nhà ở chất lượng cao dành cho lớp cư dân này không chỉ đang hiện hữu mà còn tiếp tục mở rộng. Hiện tại, lợi suất cho thuê chung cư tại Bình Dương dẫn đầu cả nước theo Batdongsan.com với tỷ suất đạt 4,7%, một chỉ số rõ ràng về sức hút thị trường nhà ở phục vụ chuyên gia. Với sự cộng hưởng giữa hạ tầng hoàn thiện, dòng vốn gia tăng và khi phân khúc nhà chuyên gia trở thành động lực tăng trưởng, mức tỷ suất này chắc chắn bứt phá.

Trong bối cảnh đó, Green Skyline được xem là lựa chọn hiếm hoi đáp ứng trọn bộ tiêu chí của chuyên gia. Chất lượng không gian sống được thiết kế có chủ đích, cùng tiềm năng tích lũy dài hạn, đủ sức đưa dự án trở thành một địa chỉ “đáng sống” đúng nghĩa

Đón sóng nhu cầu, định hình chuẩn an cư

Dự án Green Skyline tạo lợi thế bằng “nhiều điểm chạm” cùng lúc: vị trí dễ nhận diện, kết nối đa hướng, câu chuyện hạ tầng rõ ràng và chuẩn sống khác biệt, được xem là lựa chọn hiếm hoi đáp ứng trọn bộ tiêu chí trên.

Dự án Green Skyline sở hữu ba mặt tiền QL1K-GS1-GS5 tại phường Đông Hòa, TP.HCM, nằm ngay trục thương mại sầm uất. Thế “ba mặt tiền” không chỉ mang lại tầm nhìn thoáng và khả năng lưu thông linh hoạt, mà còn giúp dự án bớt phụ thuộc vào một tuyến đường.

Cấu trúc giao thông đa trục giúp Green Skyline nâng tầm vận hành: tăng nhận diện, mở dư địa thương mại và tạo điều kiện chuyển từ “điểm đi qua” thành “điểm đến”. Đồng thời, hạ tầng đông bắc tiếp tục là bệ đỡ khi các khu công nghiệp phát triển theo chuẩn xanh, bền vững kéo theo đầu tư đồng bộ; các tuyến vành đai hoàn thiện và metro được xúc tiến giúp tăng kết nối liên vùng, qua đó nâng “giá trị thời gian”, thứ tài sản mà giới chuyên gia và cư dân thu nhập cao ưu tiên hàng đầu.

Đáng chú ý, thông tin TP.HCM giao nhiệm vụ nghiên cứu tiền khả thi cho dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1K và nút giao cầu vượt Linh Xuân đã trở thành điểm nhấn mới của thị trường đông bắc. Với Green Skyline, đây là chất xúc tác có sức nặng: hạ tầng không còn là kỳ vọng chung chung mà có lộ trình cụ thể, củng cố luận điểm “mua theo đường đi của dòng vốn và dòng người”.

Quan trọng hơn, dự án Green Skyline còn mang đến một lối sống: định hướng xanh, bền vững, tích hợp yếu tố thông minh và ngôn ngữ thẩm mỹ hiện đại, đồng thời lồng ghép hệ tiện ích thuần nghỉ dưỡng, nâng chuẩn chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Vào ngày 17/01/2026, TBS Land sẽ ra mắt 3 căn hộ mẫu Green Skyline tại Sales Gallery 5A Xa lộ Xuyên Á, P. Dĩ An, TP. HCM, để tiếp tục mở rộng trải nghiệm thực tế cho khách hàng. TBS Land cũng công bố hợp tác với Savills Việt Nam trong vai trò đơn vị quản lý vận hành dự án Green Skyline. Việc lựa chọn Savills, thương hiệu quản lý bất động sản quốc tế với kinh nghiệm vận hành nhiều dự án cao cấp, cho thấy định hướng nâng chuẩn chất lượng sống và tính bền vững trong khai thác dài hạn của Green Skyline.

Green Skyline hiện là dự án hiếm hoi tại khu vực đông bắc TP.HCM bước vào giai đoạn hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao, dự kiến quý II/2026. Chủ đầu tư TBS triển khai chính sách thanh toán linh hoạt cùng các ưu đãi cho nhiều nhóm khách hàng, theo điều kiện tài chính. Với thị trường, đây thường là “khoảng thời gian vàng” khi thông tin hạ tầng và tiến độ bàn giao cùng lúc tạo lực đẩy cho quyết định xuống tiền trước khi mặt bằng giá được thiết lập rõ ràng hơn.

