Ngày 15/1, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai TP Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú tại phường Quảng Phú.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai trên địa bàn Đà Nẵng trong năm 2026.

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 20.000m2, gồm 4 khối nhà (A1, A2, A3, A4) cao 9 tầng, với quy mô khoảng 700 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.500 người. Tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại lễ khởi động dự án.

Theo thiết kế, tầng 1 bố trí khu thương mại - dịch vụ, không gian quản lý vận hành; các tầng từ 2 đến 9 là căn hộ ở, được xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư và tiêu chuẩn nhà ở xã hội.

Dự án triển khai giai đoạn 2025-2028, trong đó giai đoạn 1 xây dựng các khối A1, A2 và hạ tầng kỹ thuật, giai đoạn 2 hoàn thiện các khối B1, B2 và toàn bộ công trình.

Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, các đối tượng xã hội và công nhân khu công nghiệp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời thực hiện đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động, người thu nhập thấp và các gia đình chính sách; đồng thời là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Theo ông Hưng, việc triển khai Dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú không chỉ góp phần giải quyết bài toán “an cư” cho người dân khu vực phía nam thành phố, mà còn góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy phát triển bền vững.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch giá bán, giá thuê, tạo điều kiện để người thu nhập thấp và người lao động có thể tiếp cận, sở hữu nhà ở.