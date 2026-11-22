Các chuyên gia cảnh báo, tình trạng tin rao “cắt lỗ” giả xuất hiện tràn lan trên các hội nhóm bất động sản có thể làm suy giảm thanh khoản, gây đình trệ dòng vốn và ảnh hưởng tới toàn thị trường.

Khổ vì các tin rao bất động sản "cắt lỗ ảo"

Hơn nửa năm tìm mua căn hộ hai phòng ngủ, anh Trần Văn Cường (Hoàng Mai, Hà Nội) không ít lần bị thu hút bởi những tin rao “cắt lỗ” hàng trăm triệu, thậm chí gần tỷ đồng. Có tin giới thiệu căn hộ hai phòng ngủ tại Thanh Trì, giá chỉ 3,5 tỷ đồng, thấp hơn thị trường tới 900 triệu đồng. Tuy nhiên, mỗi khi liên hệ, anh lại nhận được câu trả lời quen thuộc: "Căn đó vừa bán hôm qua, để em giới thiệu căn khác".

Sau vài lần như vậy, anh Cường nhận ra những căn hộ giá rẻ trên mạng có thể chỉ là mồi nhử để môi giới thu thập thông tin khách hàng và chuyển hướng sang các sản phẩm khác.

"Môi giới dùng từ cắt lỗ như một chiêu câu khách. Người mua như tôi vừa mất thời gian, vừa hoang mang không biết đâu là giá trị thực khi mỗi hội nhóm đăng một giá", anh chia sẻ.

Không chỉ sử dụng "tin chim mồi", một bộ phận môi giới còn áp dụng nhiều thủ thuật đánh tráo khái niệm để tạo cảm giác bất động sản đang giảm giá mạnh.

Chẳng hạn, họ bóc tách thuế, phí và giá trị nội thất để hạ đơn giá quảng cáo; lấy chính sách chiết khấu thanh toán nhanh của chủ đầu tư rồi gắn mác "nhà đầu tư ngộp vốn".

Loạt tin rao “cắt lỗ”, “ngộp ngân hàng” xuất hiện dày đặc trên các hội nhóm bất động sản, nhưng thường chỉ là chiêu nâng giá rồi hạ xuống để tạo cảm giác giảm sâu.

Đáng nói, người chịu ảnh hưởng không chỉ là những khách hàng có nhu cầu mua nhà mà còn cả những chủ sở hữu thực sự cần bán.

Chị Minh Thư đang cần bán nhanh căn nhà tại phường Cầu Kiệu, TPHCM để giải quyết việc gia đình. Dù đã chủ động giảm 200 triệu đồng so với mặt bằng chung, tin rao của chị vẫn chìm nghỉm giữa hàng trăm quảng cáo "cắt lỗ tiền tỷ".

"Tin giảm giá thật của tôi không được chú ý. Khách đến xem còn nghi ngờ, cho rằng tôi đang dùng chiêu trò hoặc căn nhà có vấn đề về phong thủy, pháp lý, quy hoạch nên mới phải hạ giá”, chị kể.

Ngay cả những người làm nghề môi giới nghiêm túc cũng không tránh khỏi hệ lụy. Anh Huỳnh Đức Việt, chủ một văn phòng môi giới tại Đà Nẵng, cho biết một số môi giới tự do, thiếu chuyên nghiệp sẵn sàng đăng tin không có thật để thu thập dữ liệu khách hàng.

"Cách làm ăn chộp giật, bất chấp này khiến khách hàng dần mất niềm tin và đánh đồng tất cả môi giới là cò mồi trục lợi. Những người tư vấn trung thực cũng bị ảnh hưởng uy tín, mất nhiều thời gian hơn để chứng minh thông tin mình cung cấp là chính xác", anh Việt nói.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, hệ lụy đáng lo ngại hơn là những thông tin “cắt lỗ” giả có thể làm sai lệch nhận định về diễn biến thị trường và suy yếu niềm tin của khách hàng. Những tin này có thể đem lại lợi ích ngắn hạn cho một số môi giới, nhưng nếu lan rộng, chúng có nguy cơ tạo ra tâm lý bi quan không phản ánh đúng thực tế, khiến giao dịch đình trệ và làm giảm hiệu quả các nỗ lực khơi thông thị trường.

Đây cũng là điều đáng lo ngại trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, bình ổn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh.

Mạnh tay xử lý tin rao ảo để lành mạnh hóa thị trường

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com khu vực miền Nam, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng này có đất sống là sự thiếu hụt dữ liệu giao dịch công khai.

Phần lớn nền tảng trực tuyến hiện nay chủ yếu ghi nhận giá rao do người bán hoặc môi giới tự đăng tải, trong khi lịch sử biến động giá và mức giá giao dịch thành công chưa được cập nhật đầy đủ.

Chuyên gia khuyến cáo người mua cần đối chiếu kỹ hợp đồng gốc, lịch sử biến động giá và làm việc trực tiếp với chính chủ trước khi đặt cọc để tránh sập bẫy thao túng tâm lý.

Khoảng trống giữa giá rao và giá giao dịch thực tế khiến người mua khó xác định giá trị tài sản, đồng thời tạo điều kiện cho những môi giới làm ăn chộp giật tùy ý đưa ra các mức giá để dẫn dắt tâm lý thị trường.

Đánh giá về hiện tượng này, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng việc môi giới cố ý đăng tải thông tin sai sự thật, dựng kịch bản dẫn dụ khách hàng giao dịch là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Thực tế, pháp luật đã có chế tài xử lý đối với những hành vi này. Nghị định 339/2026/NĐ-CP quy định hành vi doanh nghiệp hoặc cá nhân hành nghề môi giới cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới có thể bị phạt từ 120 - 160 triệu đồng đối với tổ chức, từ 60 - 80 triệu đồng đối với cá nhân.

Bên cạnh xử phạt, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường xác thực thông tin trên nền tảng đăng tin, công khai dữ liệu giao dịch và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị phân phối, tổ chức hành nghề môi giới.

Về phía người mua, cần đối chiếu giá hợp đồng gốc, lịch sử biến động giá và tổng chi phí thực trả; kiểm tra pháp lý, tình trạng thế chấp và xác minh thông tin với chủ sở hữu hoặc bên có thẩm quyền trước khi đặt cọc.

Một thị trường bất động sản minh bạch cần được xây dựng từ những thông tin giao dịch trung thực. Nếu để tình trạng tin rao ảo tiếp tục tràn lan, người chịu thiệt sẽ không dừng lại ở những khách hàng bị dẫn dụ, mà còn là người bán có nhu cầu thật, những môi giới làm ăn chân chính và cả thị trường bất động sản.