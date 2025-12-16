Thêm vào đó, các tuyến giao thông chiến lược như Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành … lần lượt đưa vào vận hành trong năm 2026 càng tạo lực đẩy mạnh mẽ cho toàn khu vực.

Làn sóng tăng tốc đầu tư công

Sau giai đoạn giải ngân đầu tư công 2021-2025 đạt kỷ lục 2.87 triệu tỷ đồng, Chính phủ đang dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 với quy mô vốn 8.31 triệu tỷ đồng - gấp gần 3 lần. Đáng chú ý, 232 dự án lớn với tổng vốn 1.1 triệu tỷ đồng sẽ được đồng loạt khởi công hoặc khánh thành vào ngày 19/12 tới đây.

Giới chuyên gia kinh tế nhận định, năm 2026 sẽ đánh dấu mốc mở đầu cho làn sóng tăng tốc đầu tư công vào hạ tầng trọng điểm, tạo động lực kích tăng trưởng GDP “hai chữ số” trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Izumi City tọa lạc ngay tâm điểm phía Đông TP.HCM

Theo kinh nghiệm của giới đầu tư bất động sản, vị thế “tâm điểm đầu tư công” tại thị trường phía Nam hiện đang dẫn đầu bởi Đồng Nai, nơi quy tụ chuỗi hạ tầng trọng điểm quốc gia sắp thi công xong. Sân bay Long Thành - siêu dự án gần 0.34 triệu tỷ đồng tại Đồng Nai đang thi công nước rút để hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối 2025 và khai thác thương mại đầu 2026 - vượt tiến độ 6 tháng. TP.HCM và Đồng Nai cũng đang tổng lực triển khai 6 dự án khủng kết nối hơn 390km đường vành đai và cao tốc để hoàn công trong 2026, cùng 3 tuyến metro dự kiến khởi công cuối năm sau.

Hưởng lợi từ hạ tầng quốc gia, Izumi City lọt tầm ngắm của giới đầu tư vào bất động sản phía Đông TP.HCM

Dữ liệu Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, Đồng Nai đang nổi lên như “điểm nóng đầu tư” mới của toàn vùng. Tính đến tháng 9/2025, mức độ quan tâm tới bất động sản Đồng Nai tăng tới 21%, cao gấp đôi khu Đông TP.HCM và vượt xa nhiều khu vực khác. Trong đó, dải đô thị ven sông, hành lang sân bay quy mô hơn 1.000 ha tại Long Hưng hiện đang được coi vào là “thỏi nam châm hút đầu tư”.

Tọa lạc ngay cửa ngõ phía Đông TP.HCM và cách sân bay Long Thành khoảng 15 phút di chuyển, dự án Izumi City tại Long Hưng, ven sông Đồng Nai hiện ghi nhận lượng nhà đầu tư kỷ lục. Đô thị tích hợp này sở hữu vị trí tâm điểm trong “ngũ giác vàng” hạ tầng liên vùng: Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 và 4, đường sông TP.HCM - Đồng Nai.

Izumi City - vị thế cửa ngõ phía Đông TP.HCM

Cùng với dòng vốn công đổ về phía Đông TP.HCM, giới đầu tư còn theo dấu dòng tiền lớn từ các chủ đầu tư địa ốc tên tuổi, tìm kiếm các dự án quy mô lớn có thể “thay da đổi thịt” cả một vùng ven thành tâm điểm đô thị mới. Ở điểm rơi của phễu lọc khẩu vị đầu tư, Izumi City đang trở thành lựa chọn ưu tiên nhờ quy hoạch bài bản trong dài hạn, gắn liền với nhu cầu an cư thực và đồng pha với làn sóng giãn dân tương lai.

Quy mô 170ha, đô thị tích hợp ven sông Izumi City sẽ gói phần “thay da đổi thịt” cả vùng cửa ngõ phía Đông. Ảnh phối cảnh

Đô thị tích hợp Izumi City có quy mô 170ha, mật độ xây dựng thấp với hạ tầng tiện ích hoàn chỉnh, đồng bộ. Quy hoạch mảng xanh lên đến hơn 20ha, mặt nước khoảng 6ha và mặt tiền sông kéo dài quanh 5.5km. Dự án này do Nam Long với tiềm lực tài chính vững mạnh làm chủ đầu tư, kết hợp bề dày kinh nghiệm phát triển bất động sản của hai đối tác lâu năm Nhật Bản - Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation.

Dưới trợ lực của 3 tên tuổi này, Izumi City đang phát triển hệ tiện ích nội khu theo chuẩn quốc tế với hệ tiện ích thể thao - giải trí, công viên ven sông, trung tâm thương mại, văn phòng, trường học… Cùng với đó là đa dạng loại hình sản phẩm bất động sản từ thấp đến cao tầng, đáp ứng nhu cầu sinh sống của cư dân trẻ và chuyên gia quốc tế.

Theo đại diện chủ đầu tư Nam Long, hiện dự án đã bàn giao giai đoạn 1 với 275 sản phẩm, đã đón cư dân và đang làm thủ tục cấp sổ hồng. Giai đoạn 2 với 461 nhà phố thương mại, nhà phố vườn và biệt thự thuộc phân khu compound ven sông Izumi Canaria đang mở bán, tiếp tục lọt tầm ngắm của giới đầu tư nhờ mặt bằng giá hấp dẫn.

Phân khu thấp tầng Izumi Canaria mang đến chuẩn sống nghỉ dưỡng mới cho cư dân.

Thêm vào đó, chính sách bán hàng của Izumi Canaria khá linh hoạt, nhà đầu tư có thể lựa chọn lịch thanh toán nhận nhà trong 12 - 24 - 36 tháng tùy nhu cầu vào dòng tiền. Giới đầu tư nhận định, trong ngắn hạn, các nhà phố vườn nơi đây sẽ mang về dòng tiền thuê ổn định nhờ nhu cầu hiện hữu của hàng chục ngàn nhân lực chất lượng cao của sân bay Long Thành sắp đi vào vận hành, cộng đồng chuyên gia ngoại và trí thức trẻ làm việc ở TP. Biên Hòa, TP. Thủ Đức, khu Công nghệ cao TP.HCM…

Lệ Thanh