Chiều nay, Thủ tướng cùng đoàn công tác Trung ương trực tiếp đến kiểm tra, động viên người lao động trên công trường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đây là lần thứ 9 Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra dự án này.

Thủ tướng kiểm tra các hạng mục tại sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Theo kế hoạch, ngày mai sẽ diễn ra chuyến bay kỹ thuật từ TPHCM đến sân bay Long Thành. Tiếp đó, ngày 19/12, sân bay này sẽ đón chuyến bay chính thức đầu tiên.

Thủ tướng kiểm tra các hạng mục nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Thủ tướng kiểm tra nền gạch của nhà ga hành khách sân bay. Ảnh: Hoàng Anh

Tại công trường, Thủ tướng kiểm tra đường băng, đường lăn, sân đỗ, đài kiểm soát không lưu và nhà ga hành khách sân bay.

Đây là dự án hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước hiện nay. Hơn 15.000 kỹ sư, công nhân cùng hàng nghìn thiết bị, máy móc đang được huy động, tổ chức thi công nhiều mũi, tập trung vào các hạng mục trọng điểm hướng tới mục tiêu đón chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đến sân bay Long Thành vào ngày 19/12.

Thủ tướng tặng quà cho các đơn vị thi công. Ảnh: Hoàng Anh

Thủ tướng biểu dương tinh thần nỗ lực, vượt khó của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên 2 công trường dự án trọng điểm. Đồng thời, ông tặng quà và gửi lời động viên, khích lệ tinh thần những người lao động đang làm việc ngày đêm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ đạo huy động thêm các lực lượng quân đội vào hỗ trợ nhân lực tổ chức thi công để bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Sau khi kiểm tra các dự án, Thủ tướng chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan nhằm rà soát công tác chuẩn bị và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho chuyến bay ngày 19/12.