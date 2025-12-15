Xem Video:

Ngày 15/12, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết đã xây dựng kịch bản và phương án tổ chức chuyến bay kiểm tra kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, bảo đảm triển khai đồng bộ, an toàn và đúng tiến độ.

Sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Thành phần tham gia chuyến bay kỹ thuật gồm đại diện Cục Hàng không Việt Nam, tổ bay của Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines, cùng lực lượng chuyên môn trực tiếp tham gia chuyến bay kiểm tra kỹ thuật diễn ra trong chiều cùng ngày.

Tàu bay Boeing 787 (code E) được sử dụng cho chuyến bay này, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, hạ cánh xuống sân bay Long Thành, sau đó quay trở lại Tân Sơn Nhất.

Sau chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12, các chuyến bay chính thức đầu tiên dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 19/12, với sự tham gia của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways.

Theo kịch bản, ngày 19/12 tới, chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện; tiếp đó, hai chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways sẽ lần lượt hạ cánh xuống sân bay Long Thành, mỗi chuyến cách nhau khoảng 5 phút.

Hệ thống đèn chiếu sáng đường cất hạ cánh sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Đến nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã hoàn thành đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ trước nhà ga hành khách cùng các trang thiết bị đồng bộ như đèn tín hiệu, biển báo, sơn kẻ tín hiệu; đồng thời hoàn tất đo sức chịu tải, bảo đảm đủ điều kiện khai thác các loại tàu bay lớn theo thiết kế.

Cùng với đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã cơ bản hoàn thành xây dựng đài kiểm soát không lưu, lắp đặt các hệ thống radar, dẫn đường, ADS-B; hoàn thiện phương thức bay và bố trí đội ngũ kiểm soát viên không lưu có kinh nghiệm, đủ năng lực theo quy định.