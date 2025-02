Công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia (An Gia Group; HoSE: AGG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024.

Theo đó, quý cuối cùng của năm qua, An Gia Group ghi nhận 163 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm hơn 13 tỷ đồng so với cùng kỳ. Phần lớn doanh thu đến từ hoạt động bán và cho thuê căn hộ dài hạn với gần 140 tỷ đồng.

Dưới áp lực về chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác, An Gia Group lỗ trước thuế gần 52 tỷ đồng trong quý. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2023, doanh nghiệp bất động sản này đạt 65 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Một dự án do An Gia Group phát triển tại TP Vũng Tàu. Ảnh: AGG

Chi phí tài chính trong 3 tháng cuối năm 2024 của An Gia Group gần 159 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ, chủ yếu do 89 tỷ đồng chi phí dự phòng đầu tư. Đây là khoản đầu tư 8,9 triệu cổ phần ưu đãi hoàn lại tại Công ty cổ phần tư vấn AGI & GLC.

Nhờ thuế thu nhập hoãn lại gần 75 tỷ đồng, quý IV/2024, An Gia Group lãi 47 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, doanh nghiệp này lãi 298 tỷ đồng, vượt kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Về vốn vay, kết thúc năm 2024, An Gia Group đang vay 1.417 tỷ đồng. Trong đó, 1.046 tỷ đồng là vay ngắn hạn, tăng 277 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Từ nay đến tháng 5/2026, An Gia Group phải trả 1.012 tỷ đồng cho 3 đối tác. Trong đó, gần 600 tỷ đồng là nợ phải trả cho Hatra Pte. Ltd.

Dù kết quả kinh doanh đã có cải thiện nhưng tồn kho bất động sản của An Gia Group vẫn xấp xỉ 740 tỷ đồng, chủ yếu tại 4 dự án là The Westgate (352 tỷ đồng), The Standard (153 tỷ đồng), Signial (195 tỷ đồng), The Sóng (30 tỷ đồng).