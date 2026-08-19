Con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng gần 340kg. Ảnh: Ceri Oakes/Telegraph

Một con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng khoảng 336,6 kg mới được đánh bắt và đưa vào cảng Whitby, Anh. Đây là lần đầu tiên loài cá này được đưa vào cảng kể từ năm 1939.

Thủy thủ đoàn tàu đánh cá Dominator đánh bắt con cá và đưa về cảng Whitby hôm 17/8. Nhiếp ảnh gia địa phương Glenn Kilpatrick có mặt khi tàu cập cảng và nhận thấy con tàu nghiêng đáng kể sang một bên do sức nặng của con cá, theo The Sun.

Whitby từng nổi tiếng với hoạt động câu cá lớn và hiện vẫn giữ kỷ lục Anh về cá ngừ vây xanh được câu bằng cần và dây. Năm 1933, một con cá ngừ vây xanh nặng khoảng 386kg từng được đánh bắt tại đây.

Cá ngừ vây xanh từng biến mất khỏi vùng biển ven bờ Anh do nguồn cá trích - thức ăn chính của chúng - suy giảm vì đánh bắt quá mức. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm qua, loài này đã quay trở lại với số lượng lớn ở vùng biển ngoài khơi Devon và Cornwall.

Theo quy định của Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn Anh (Defra), chỉ một số tàu được cấp phép đánh bắt cá ngừ vây xanh.

Đại học Exeter hiện theo dõi quần thể cá ngừ vây xanh. Tiến sĩ Lucy Hawkes, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết cá ngừ vây xanh là loài săn mồi đầu bảng và sự hiện diện của chúng có thể là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái biển đang ở trạng thái tốt.